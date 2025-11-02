Водитель Tesla увидел загадочные силуэты на экране авто, проезжая мимо кладбища (видео)
Американец проезжал на своей Tesla через кладбище, когда понял, что буквально находится "в центре мистики". Такое подозрение пришло ему в голову, когда датчики электрокара показали неожиданное.
На экране Tesla фиксирует несколько человеческих силуэтов прямо среди надгробий, но вокруг ни одной живой души, как это видно на опубликованном видео в TikTok.
Ролик в сети стал вирусным — набрал более 12,4 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как мужчина едет на электрокаре через кладбище днем и ночью, но камера машины показывает наличие людей поблизости.
Однако мужчина уверяет — он был один, и даже на камере смартфона не видно ни одного человека. В то же время Tesla настойчиво "видела" фигуры рядом с авто, будто кто-то невидимый двигался между могил.
"На экране появились люди. Но вокруг — никого", — говорит блогер.
Известно, что ролик был снят в одном из южных штатов США. Автор ролика говорит, что это не был розыгрыш и не является монтажом, но не знает, какое объяснение имеет такое явление.
Реакция сети
Сотни пользователей Reddit обсуждают подобные случаи. Часть считает, что система автопилота просто путает надгробия с людьми, считывая их форму как фигуры пешеходов.
Больше всего поддержки получили следующие реплики:
Похоже на сбой системы, и датчики некорректно оценивает движения вокруг";
- "А это случайно не "пасхалка" от Илона Маска? Типа намеренная шутка, чтобы щекотать нервы владельцам Tesla накануне Хэллоуина";
- "Не может быть, прямо не верю в то, что вижу";
- "Он бы мог. Это вполне в его стиле", — пишут в комментариях.
- "Выглядит это действительно жутко. Так едешь, а тут — призраки!";
- "Это — очень крепко. Даже не знаю, как реагировал бы";
- "Хэллоуин прямо таки на носу, а тут такое...".
