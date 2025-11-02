Водій Tesla побачив загадкові силуети на екрані авто, проїжджаючи повз цвинтар (відео)

Американець проїжджав на своїй Tesla через цвинтар, коли зрозумів, що буквально перебуває "в центрі містики". Така підозра спала йому на думку, коли датчики електрокара показали неочікуване.

На екрані Tesla фіксує кілька людських силуетів просто серед надгробків, але довкола жодної живої душі, як це видно на опублікованому відео в TikTok.

Ролик у мережі став вірусним — набрав понад 12,4 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як чоловік їде електрокаром через цвинтар удень та вночі, але камера машини показує наявність людей поблизу.

Однак чоловік запевняє — він був один, і навіть на камері смартфона не видно жодної людини. Водночас Tesla наполегливо "бачила" фігури поруч з авто, ніби хтось невидимий рухався поміж могил.

"На екрані з’явилися люди. Але навколо — нікого", — говорить блогер.

Наразі відомо, що ролик було знято в одному з південних штатів США. Автор ролика говорить, що це не був розіграш і не є монтажем, але не знає, яке пояснення має таке явище.

Реакція мережі

Сотні користувачів Reddit обговорюють подібні випадки. Частина вважає, що система автопілота просто плутає надгробки з людьми, зчитуючи їхню форму як фігури пішоходів.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

Схоже на збій системи, і датчики некоректно оцінює рухи довкола";

"А це часом не "пасхалка" від Ілона Маска? Типу навмисний жарт, аби лоскотати нерви власникам Tesla напередодні Геловіну";

"Не може бути, прямо не вірю в те, що бачу";

"Він би міг. Це цілком у його стилі", — пишуть у коментарях.

"Виглядає це справді моторошно. Так їдеш, а тут — примари!";

"Це — дуже кріпово. Навіть не знаю, як реагував би";

"Геловін прямо таки на носі, а тут таке…".

