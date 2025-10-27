Во время ремонта пара наткнулась на неожиданность: что они нашли под ковром (фото)

Молодая пара из британского Лестера Сэм Фрит и Бека Грейс решила отремонтировать купленный ранее 100-летний дом. Под старыми коврами в коридоре они неожиданно увидели то, чего обычно не бывает в старых домах.

Когда пара подняла старый ковер в прихожей, они увидели изысканный пол в "елочном" узоре, как видно из опубликованного ролика пары в Instagram.

Ролик британцев стал вирусным — набрал более 2,5 млн просмотров. На видео можно заметить, как пара подняла старый ковер в прихожей, а пол под ним был практически в идеальном состоянии.

Сэм и Бека оценили его стоимость примерно в £1,800 (более 100 тыс. грн), если бы его пришлось покупать новый. Сама 28-летняя Бека отметила, что они практически не имели опыта ремонта, но пол стал для них настоящим подарком.

"Мы были поражены. Очевидно, что ковер и подкладка сохранили пол в течение многих лет. Мы даже не представляли, что найдем что-то настолько хорошее. Возможность восстановить этот пол и сохранить историю дома для нас невероятно важна", — рассказала британка изданию The Mirror.

Сэм Фрит и Бека Грейс говорят, что приобрели 100-летний дом всего месяц назад и уже погрузились в ремонт. Однако они совсем не ожидали, что старый ковер скрывает под собой идеальный пол в "елочном" узоре.

"Мы были шокированы. Подложка и ковер защищали пол в течение многих лет. Не ожидали найти что-то настолько хорошее. Это настоящий подарок для нас", — заключает женщина.

Реакция сети

В комментариях к вирусному ролику, абсолютное количество юзеров было в восторге от увиденного напольного покрытия. Больше всего одобрения получили такие сообщения:

"Вау, это настоящее счастье";

"Это действительно джекпот";

"Мечта любого домовладельца";

"Неужели кто-то накрыл такую красоту ковром?";

"Это невероятная находка!";

"Старые дома могут скрывать настоящие сокровища, стоит только открыть глаза и снять ковер".

