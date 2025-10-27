Під час ремонту пара натрапила на несподіванку: що вони знайшли під килимом (фото)

Молода пара з британського Лестера Сем Фріт та Бека Ґрейс вирішила відремонтувати куплений раніше 100-річний будинок. Під старими килимами в коридорі вони неочікувано побачили те, чого зазвичай не буває в старих обійстях.

Коли пара підняла старий килим у передпокої, вони побачили вишукану підлогу у "ялинковому" візерунку, як видно опублікованому ролику пари в Instagram.

Ролик британців став вірусним — набрав понад 2,5 млн переглядів. На відео можна помітити, як пара підняла старий килим у передпокої, а підлога під ним була практично в ідеальному стані.

Сем і Бека оцінили її вартість приблизно у £1,800 (понад 100 тис. грн), якби її довелося купувати нову. Сама 28-річна Бека зазначила, що вони практично не мали досвіду ремонту, але підлога стала для них справжнім подарунком.

"Ми були вражені. Очевидно, що килим та підкладка зберегли підлогу протягом багатьох років. Ми навіть не уявляли, що знайдемо щось настільки гарне. Можливість відновити цю підлогу і зберегти історію будинку для нас неймовірно важлива", — розповіла британка виданню The Mirror.

Сем Фріт та Бека Ґрейс кажуть, що придбали 100-річний будинок лише місяць тому і вже поринули в ремонт. Однак вони зовсім не очікували, що старий килим приховує під собою ідеальну підлогу у "ялинковому" візерунку.

"Ми були шоковані. Підкладка і килим захищали підлогу протягом багатьох років. Не очікували знайти щось настільки гарне. Це справжній подарунок для нас", — підсумовує жінка.

Реакція мережі

У коментарях до вірусного ролика, абсолютна кількість юзерів була в захваті від побаченого покриття підлоги. Найбільше схвалення отримали такі дописи:

"Вау, це справжнє щастя";

"Оце дійсно джекпот";

"Мрія будь-якого домовласника";

"Невже хтось накрив таку красу килимом?";

"Це неймовірна знахідка!";

"Старі будинки можуть приховувати справжні скарби, варто лише відкрити очі та зняти килим".

