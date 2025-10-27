Мужчина жил в нищете по вине врачей: тайна была раскрыта спустя 60 лет (фото)

В Японии 60-летний водитель грузовика получил компенсацию после того, как выяснилось, что его при рождении подменили с ребенком из состоятельной семьи. Суд обязал больницу выплатить мужчине около 250 000 долларов США.

История вновь получила огласку спустя годы после первого решения суда — на фоне недавних случаев в Китае, где подмененные в младенчестве дети спустя десятилетия воссоединились с богатыми родителями. Об этом пишет SCMP.

Как установил суд, в 1953 году медсестра больницы Сан-икукай в токийском районе Сумида по ошибке перепутала двух новорожденных мальчиков, родившихся с разницей всего в 13 минут. Один из них вырос в обеспеченной семье, получил образование и стал руководителем компании. Другой оказался в бедной приемной семье, потерял отца в два года и жил без удобств, подрабатывая по вечерам, чтобы окончить школу.

Спустя десятилетия младшие братья "богатого" сына заподозрили неладное — мужчина не был похож на них. После смерти матери они вспомнили, что она однажды говорила о странной подмене в роддоме. В 2009 году братья тайно взяли у него окурок сигареты и провели ДНК-тест. Результаты подтвердили: он не является их родственником.

Старые семейные фотографии водителя грузовика в детстве Фото: SCMP

Сравнив записи больницы, семья нашла настоящего "старшего брата" — бедного водителя. К тому моменту его биологические родители уже умерли. Судья Масатоси Миясака постановил, что мужчина заслуживает компенсацию, "поскольку был разлучен со своими биологическими родителями почти сразу после рождения и лишился возможности воспитываться в финансово комфортных условиях".

Издание отмечает, что подобные истории продолжают шокировать Японию и Китай, ведь ошибки медперсонала, совершенные десятилетия назад, по-прежнему меняют судьбы людей.

