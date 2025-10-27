Чоловік жив у злиднях з вини лікарів: таємниця була розкрита через 60 років (фото)

У Японії 60-річний водій вантажівки отримав компенсацію після того, як з'ясувалося, що його під час народження підмінили з дитиною із заможної родини. Суд зобов'язав лікарню виплатити чоловікові близько 250 000 доларів США.

Історія знову набула розголосу через роки після першого рішення суду — на тлі нещодавніх випадків у Китаї, де підмінені в дитинстві діти через десятиліття возз'єдналися з багатими батьками. Про це пише SCMP.

Як встановив суд, 1953 року медсестра лікарні Сан-Ікукай у токійському районі Суміда помилково переплутала двох новонароджених хлопчиків, народжених із різницею лише в 13 хвилин. Один із них виріс у забезпеченій сім'ї, здобув освіту і став керівником компанії. Інший опинився в бідній прийомній сім'ї, втратив батька у два роки і жив без зручностей, підробляючи вечорами, щоб закінчити школу.

Через десятиліття молодші брати "багатого" сина запідозрили недобре — чоловік не був схожий на них. Після смерті матері вони згадали, що вона одного разу говорила про дивну підміну в пологовому будинку. У 2009 році брати таємно взяли в нього недопалок цигарки і провели ДНК-тест. Результати підтвердили: він не є їхнім родичем.

Старі сімейні фотографії водія вантажівки в дитинстві Фото: SCMP

Порівнявши записи лікарні, сім'я знайшла справжнього "старшого брата" — бідного водія. До того моменту його біологічні батьки вже померли. Суддя Масатосі Міясака постановив, що чоловік заслуговує на компенсацію, "оскільки його розлучили зі своїми біологічними батьками майже одразу після народження, і він втратив можливість виховуватися у фінансово комфортних умовах".

Видання зазначає, що подібні історії продовжують шокувати Японію і Китай, адже помилки медперсоналу, вчинені десятиліття тому, як і раніше, змінюють долі людей.

