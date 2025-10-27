Женщина купила новый дом: ее поразила находка, на которую она наткнулась за двором (видео)

Британка Вики Коллис недавно приобрела новый дом и тщательно начала изучать его, показывая подписчикам. Главная причина, почему она купила это подворье, скрывалась за забором ее территории.

За ним было видно реку и небольшую рощу, которая прилегала к приобретенному дому с садиком и террасой, как это видно на опубликованном видео в TikTok.

Ролик с домом женщины набрал более 600 тыс. просмотров в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как Вики показывает местность, где она приобрела новый дом.

Ее дом в графстве Шропшир имеет территорию с огороженным участком, теплицей, сараем и зеленой лужайкой. Но внимание привлекло не ландшафтное оформление — а то, что находится сразу за забором.

"Сад значительно меньше, чем в нашем старом доме. Но, думаю, это того стоит", — говорится в описании к видео.

Когда женщина проходит до конца двора, камера поворачивается и открывает спокойную реку, которая течет прямо за ее домом, создавая идиллический и мирный пейзаж. Впоследствии еще в одном ролике британка показывает, как она рада покупке.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, пользователи выразили восхищение приобретенным домом и территорией вблизи него. Больше всего поддержки получили такие сообщения:

"Замечательное место: тихое и приятное";

"Главное — не стать кормом для комаров";

"В общем, это тот момент, когда покупка дома с территорией были удачными";

"Оно того стоило";

"Да, немножко беспорядка, да приведете в порядок — и будет шикарно!".

