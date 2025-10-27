Жінка купила новий будинок: її вразила знахідка, на яку вона наткнулася за подвір'ям (відео)

Британка Вікі Колліс нещодавно придбала новий дім і ретельно почала вивчати його, показуючи підписникам. Головна причина, чому вона купила це обійстя, ховалася за парканом її території.

За ним було видно річку та невеликий гай, який прилягав до придбаного будинку з садком і терасою, як це видно на опублікованому відео в TikTok.

Ролик з будинком жінки набрало понад 600 тис. переглядів у соцмережах. На кадрах можна побачити, як Вікі показує місцевість, де вона придбала новий будинок.

Її дім у графстві Шропшир має територію з огородженою ділянкою, теплицею, сараєм і зеленою галявиною. Але увагу привернуло не ландшафтне оформлення — а те, що знаходиться одразу за парканом.

"Сад значно менший, ніж у нашому старому будинку. Але, думаю, це того варте", — йдеться в описі до відео.

Коли жінка проходить до кінця подвір’я, камера повертається і відкриває спокійну річку, що тече просто за її домом, створюючи ідилічний і мирний краєвид. Згодом ще в одному ролику британка показує, як вона рада покупці.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, користувачі висловили захоплення придбаним будинком і територією поблизу нього. Найбільше підтримки отримали такі повідомлення:

"Чудова місцина: тиха та приємна";

"Головне — не стати кормом для комарів";

"А загалом, це той момент, коли купівля дому з територією були вдалими";

"Воно було того варте";

"Так, трошки гармидеру, та приведете до порядку — і буде шикарно!".

