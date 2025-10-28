Хозяйка дома получала небольшие посылки, а потом заметила кое-что странное (фото)

Жительница США рассказала, что получала несколько дней посылки через службу доставки. Однако несколько дней подряд она заметила, что у дверей лежал неизвестный пакет.

Сама женщина говорит, что этот пакет находился у ее дверей четыре дня и не знает, что с ним делать, говорится в заметке американки в Reddit.

Сообщение владелицы дома стал популярным — набрал более 16 тыс. реакций и 2,5 тыс. комментариев. На фото видно большую квадратную сумку с открытым верхом и ручками по бокам, оставленную без присмотра у входа автора.

"Amazon оставил это у моей двери почти на четыре дня. Что мне с этим делать?" — говорится в подписи к посту.

Странный пакет находится у дверей уже четыре дня Фото: Reddit

Сама автор поста не знает, по какой причине этот пакет до сих пор находится там. Женщина добавляет, что раньше ей поступали две маленькие посылки, но почему эта до сих пор лежит под ее дверью не знает.

Пока неизвестно, где и когда произошла эта история. Автор сообщения не указала больше подробностей странной истории, но предполагает, что эта сумка принадлежит курьеру Amazon.

Реакция соцсетей

Вирусный пост женщины породил множество креативных и остроумных идей от пользователей. Больше всего поддержки имели следующие реплики:

"Оставь себе — можно хранить вещи";

"Используй для сбора конфет на Хэллоуин";

"Проколи несколько дырок внизу, насыпь компоста и посади кусты";

"Оставь это на месте, и через несколько дней внутри уже будет кот";

"Коты имеют странную любовь к пакетам. Как только я получаю посылку, моя сразу решает, что должна спать на ней. Я потратил кучу денег на мягкую кроватку и когтеточку, но ничто не сравнится с открытой коробкой, в которой можно вздремнуть".

