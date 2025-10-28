Господиня дому отримувала невеликі посилки, а потім помітила дещо дивне (фото)

Мешканка США розповіла, що отримувала кілька днів посилки через службу доставки. Однак кілька днів поспіль вона помітила, що біля дверей лежав невідомий пакунок.

Сама жінка говорить, що цей пакунок перебував біля її дверей чотири дні та не знає, що з ним робити, йдеться в дописі американки в Reddit.

Повідомлення власниці будинки став популярним — набрав понад 16 тис. реакцій та 2,5 тс. коментарів. На фото видно велику квадратну сумку з відкритим верхом і ручками з боків, залишену без нагляду біля входу автора.

"Amazon залишив це біля моїх дверей майже на чотири дні. Що мені з цим робити?" — йдеться в підписі до посту.

Дивний пакунок знаходиться біля дверей вже чотири дні Фото: Reddit

Сама авторка посту не знає, з якої причини цей пакунок досі перебуває там. Жінка додає, що раніше їй надходили дві маленькі посилки, але чому ця досі лежить під її дверима не знає.

Наразі невідомо, де та коли сталася ця історія. Авторка повідомлення не вказала більше подробиць дивної історії, але припускає, що ця сумка належить кур'єру Amazon.

Реакція соцмереж

Вірусний пост жінки породив безліч креативних і дотепних ідей від користувачів. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Залиш собі — можна зберігати речі";

"Використай для збору цукерок на Геловін";

"Проколи кілька дірок унизу, насип компосту і посади кущі";

"Залиш це на місці, і за кілька днів усередині вже буде кіт";

"Коти мають дивну любов до пакунків. Щойно я отримую посилку, моя одразу вирішує, що мусить спати на ній. Я витратив купу грошей на м’яке ліжечко та кігтеточку, але ніщо не зрівняється з відкритою коробкою, у якій можна подрімати".

