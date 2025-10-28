Остался без копейки: парень рассказал, как любовь обернулась большими долгами

Молодой человек поделился историей, как его бывшая подруга воспользовалась его кредитной картой и оставила его с долгами. То, что начиналось с просьбы одолжить 20 долларов на бензин, превратилось в настоящую финансовую катастрофу.

История, опубликованная на популярном форуме Reddit, вызвала бурное обсуждение. Молодой человек рассказал, как невинная просьба его тогдашней девушки "одолжить кредитку на 20 долларов" привела к финансовому краху и разбитому сердцу.

По словам автора поста, их отношения начинались вполне обычно.

"Мы оба были нищими студентами, ели лапшу быстрого приготовления и делили расходы на аренду", — написал он.

Но однажды девушка попросила воспользоваться его кредитной картой, чтобы заправиться "буквально на двадцатку". Это стало началом конца.

С тех пор "забытый кошелек" стал постоянной темой их встреч. Парень вспоминает, как каждый ужин с друзьями заканчивался тем, что чек оплачивался его картой. А вскоре девушка начала использовать его кредитку для онлайн-покупок, заказов на Amazon и даже для оплаты поездки с подругами.

"Когда я спросил ее об этом, она назвала меня скупым. А я просто пытался понять, куда исчезают мои деньги", — поделился парень.

Когда отношения закончились, его кредитный лимит был исчерпан, а долги выросли до тысяч долларов Фото: Getty

Когда отношения закончились, его кредитный лимит был исчерпан, а долги выросли до тысяч долларов. Чтобы выбраться из ямы, ему пришлось брать дополнительные смены и восстанавливать кредитный рейтинг несколько месяцев.

Теперь парень признается, что вынес важный урок.

"Я больше никогда не даю никому доступ к своим картам. Перешел на дебетовые карты, которые помогают строить кредитную историю безопасно. Это был кошмар, но теперь я знаю, как защитить себя и свои границы", — добавил он.

