Залишився без копійки: хлопець розповів, як кохання обернулося великими боргами

Молодий чоловік поділився історією, як його колишня подруга скористалася його кредитною карткою і залишила його з боргами. Те, що починалося з прохання позичити 20 доларів на бензин, перетворилося на справжню фінансову катастрофу.

Історія, опублікована на популярному форумі Reddit, викликала бурхливе обговорення. Молодий чоловік розповів, як безневинне прохання його тодішньої дівчини "позичити кредитку на 20 доларів" призвело до фінансового краху і розбитого серця.

За словами автора поста, їхні стосунки починалися цілком звичайно.

"Ми обидва були жебраками-студентами, їли локшину швидкого приготування і ділили витрати на оренду", — написав він.

Але одного разу дівчина попросила скористатися його кредитною карткою, щоб заправитися "буквально на двадцятку". Це стало початком кінця.

Відтоді "забутий гаманець" став постійною темою їхніх зустрічей. Хлопець згадує, як кожна вечеря з друзями закінчувалася тим, що чек оплачувався його карткою. А незабаром дівчина почала використовувати його кредитку для онлайн-покупок, замовлень на Amazon і навіть для оплати поїздки з подругами.

"Коли я запитав її про це, вона назвала мене скупим. А я просто намагався зрозуміти, куди зникають мої гроші", — поділився хлопець.

Коли стосунки закінчилися, його кредитний ліміт був вичерпаний, а борги зросли до тисяч доларів. Щоб вибратися з ями, йому довелося брати додаткові зміни й відновлювати кредитний рейтинг кілька місяців.

Тепер хлопець зізнається, що виніс важливий урок.

"Я більше ніколи не даю нікому доступ до своїх карток. Перейшов на дебетові картки, які допомагають будувати кредитну історію безпечно. Це був кошмар, але тепер я знаю, як захистити себе і свої кордони", — додав він.

