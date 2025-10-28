Железнодорожную станцию, работавшую для одной пассажирки, закрыли из-за простой причины (видео)

Название железнодорожной станции Кю-Ширатаки на японском острове Хокайдо прогремело на весь мир во второй половине 2010-х годов. Именно в тот момент стало известно об одной особенной пассажирке, история которой стала вирусной.

Школьница Кана Харада была той самой единственной, кто пользовалась этой станцией в течение трех лет вплоть до закрытия транспортного узла в 2016-м, говорится в сообщении в Reddit.

Сама Кана рассказывает, что ей приходилось добираться до школы Гокусей в городе Энгару благодаря поезду на этой линии. Если бы не этот маршрут и станция, ее время до учебного заведения составляло 1,5 часа.

В сети говорится о том, что маршрут для Харады оставили, чтобы она "доучилась до выпускного класса". Впоследствии, как говорит легенда интернета, руководство железнодорожников пошло на такой шаг из-за медийности истории и заботы о пассажирке.

Відео дня

Кана говорила во время интервью изданию Travel Insider, что пользуется этим поездом в течение последних трех лет (с 2013 до 2016 — ред). В то же время девушка каждый раз чувствует что-то особенное, находясь на платформе.

"Мне грустно осознавать, что скоро эта станция исчезнет", — заявила Харада, добавляя, что была гордой от факта, что она является последней пассажиркой поезда на этом маршруте.

Девушка в последний раз проехала поездом в начале марта 2016 года, после чего станция Кю-Ширатаки была окончательно закрыта, сообщило издание Sankei. Впоследствии был закрыт ряд похожих узлов, которые имели низкий пассажиропоток.

Миф о единственной пассажирке и дальнейшая судьба станции

Издание DD Hokkaido указывает, что начиная с 2013 года история о единственной пассажирке на станции Кю-Ширатаки была раздута сетью. Оказывается, что руководство JP Railways, оператора железнодорожных перевозок, запланировало закрытие ряда станций на ветке Секигоку (Sekihoku Main Line) из-за низкой рентабельности и небольшого пассажиропотока.

Среди пользователей сети говорят, что история Харады и закрытие станции является ничем иным как совпадением. Юзеры предполагают, что девушка могла пользоваться соседними двумя станциями тоже (сейчас они тоже закрыты с 2016 года), но платформа Кю-Ширатаки была ближайшей к ее дому.

После окончательного прекращения функционирования станции, старое здание 1930-х годов было снесено. Сейчас здесь просто пролегает транзитная линия поездов, которые проходят локацию без остановки.

Сейчас на месте бывшей станции остались только железнодорожное полотно и деревья Фото: Соцсети

Еще в 2016-м году, сингапурское издание Strait News предполагало, что на самом деле количество пассажиров, которых везли в школу в Энгару было около десяти. Журналисты предположили, что Хана была одной из этой группы, которые садились на уже закрытых станциях и везли в учебное заведение.

Сейчас японские медиа не вспоминают о закрытой станции, а ряд туристов из других уголков Японии время от времени путешествуют к месту станции. В сети сейчас есть десятки фотографий, где показано нынешнее состояние локации, на месте которого была станция с особой историей.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном скоростном поезде Bugatti. В 1934 году он установил мировой рекорд скорости — разогнался до 196 км/ч, но проект не был полноценно воплощен в жизнь.

Впоследствии стало известно, что тревел-блогер заразился болезнью после поездки в поезде. Происшествие он называет самой ужасной вещью за все 6 лет путешествий.