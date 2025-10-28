Залізничну станцію, що працювала для однієї пасажирки, зачинили через просту причину (відео)

Назва залізничної станції Кю-Шіратакі на японському острові Хокайдо прогриміла на весь світ в другій половині 2010-х років. Саме в ту мить стало відомо про одну особливу пасажирку, історія якої стала вірусною.

Школярка Кана Харада була тією самою єдиною, хто користувалася цією станцією протягом трьох років аж до закриття транспортного вузла в 2016-му, йдеться в повідомленні в Reddit.

Сама Кана розповідає, що їй доводилося добиратися до школи Гокусей в місті Енгару завдяки потягу на цій лінії. Якби не цей маршрут і станція, її час до навчального закладу складав 1,5 години.

В мережі йдеться про те, що маршрут для Харади залишили, аби вона "довчилася до випускного класу". Згодом, як говорить легенда інтернету, керівництво залізничників пішло на такий крок через медійність історії та турботу за пасажирку.

Кана говорила під час інтерв'ю виданню Travel Insider, що користується цим потягом протягом останніх трьох років (з 2013 до 2016 — ред). Водночас дівчина кожного разу відчуває щось особливе, перебуваючи на платформі.

"Мені сумно усвідомлювати, що скоро ця станція зникне", — заявила Харада, додаючи, що була гордою від факту, що вона є останньою пасажиркою потяга на цьому маршруті.

Дівчина востаннє проїхала потягом на початку березня 2016 року, після чого станцію Кю-Шіратакі було остаточно закрито, повідомило видання Sankei. Згодом була закрита низка схожих вузлів, які мали низький пасажиропотік.

Міф про єдину пасажирку та подальша доля станції

Видання DD Hokkaido вказує, що починаючи з 2013 року історія про єдину пасажирку на станції Кю-Шіратакі була роздута мережею. Виявляється, що керівництво JP Railways, оператора залізничних перевезень, запланувало закриття низки станції на гілці Секігоку (Sekihoku Main Line) через низьку рентабельність та невеликий пасажиропотік.

Серед юзерів мережі кажуть, що історія Харади та закриття станції є нічим іншим як співпадінням. Юзери припускають, що дівчина могла користуватися сусідніми двома станціями теж (нині вони теж закриті з 2016 року), але платформа Кю-Шіратакі була найближчою до її дому.

Після остаточного припинення функціонування станції, стару будівлю 1930-х років було знесено. Наразі тут просто пролягає транзитна лінія потягів, які проходять локацію без зупинки.

Нині на місці колишньої станції лишилися лише залізничне полотно і дерева Фото: Соцмережі

Ще у 2016-му році, сингапурське видання Strait News припускало, що насправді кількість пасажирів, яких везли до школи в Енгару було близько десяти. Журналісти припустили, що Хана була однією з цієї групи, які сідали на вже закритих станціях і везли до навчального закладу.

Наразі японські медіа не згадують про закриту станцію, а низка туристів з других куточків Японії час від час подорожують до місця станції. В мережі наразі є десятки світлин, де показано нинішній стан локації, на місці якого була станція з особливою історією.

