Проїхався на поїзді в Індії: тревел-блогер із США заразився серйозною хворобою (відео)

Блогер з американського штату Міссурі Нік Меддок потрапив до лікарні після 15-годинної поїздки на "народному" поїзді в Індії. Пригоду він називає найжахливішою річчю за всі 6 років подорожей.

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Меддок проїхався залізницею з міста в Варанасі до Нью-Джалпайгурі в купе третього класу з кондиціонером. В Індії це — другий найнижчий клас вагонів, гіршим вважається тільки загальний клас Sleeper.

Блогер не купив квиток у кращий вагон, оскільки місць просто не було.

"Можу сказати, що моя 15-годинна поїздка потягом 3-го класу з кондиціонером — одна з найжахливіших речей, які зі мною сталися за 6 років подорожей", — поділився він враженнями.

Мандрівника госпіталізували після прибуття в Бутан, тепер на нього чекає тривале одужання. Меддок повідомив, що вперше потрапив до іноземної лікарні за весь час подорожей 120 країнами.

В іншому відео Меддок показав туалет в індійському поїзді, щоб показати антисанітарні умови, в яких він пробув.

Мандрівник також підозрював, що він міг захворіти не після 15-годинної поїздки потягом, а під час участі в церемонії ритуального спалення померлих у річці Ганг у місті Варанасі.

Користувачі соціальних мереж активно коментували поїздку Меддока в спальному вагоні поїзда в Індії. Багато хто говорив про відсутність проблем зі здоров'ям після поїздок.

Частина передплатників вважала, що "привілейовані білі люди" можуть дозволити собі переліт на інший кінець світу, щоб дискредитувати цілу країну заради контенту. Також були припущення, що захворювання могло викликати високогір'я Бутану або низький імунітет Меддока.

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