Прокатился на поезде в Индии: тревел-блогер из США заразился серьезной болезнью (видео)

Блогер из американского штата Миссури Ник Мэддок попал в больницу после 15-часовой поездки на "народном" поезде в Индии. Приключение он называет самой ужасной вещью за все 6 лет путешествий.

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Мэддок проехался по железной дороге из города в Варанаси в Нью-Джалпайгури в купе третьего класса с кондиционером. В Индии это — второй самый низкий класс вагонов, хуже считается только общий класс Sleeper.

Блогер не купил билет в вагон получше, так как мест просто не было.

"Могу сказать, что моя 15-часовая поездка на поезде 3-го класса с кондиционером — одна из самых ужасных вещей, которые со мной произошли за 6 лет путешествий", — поделился он впечатлениями.

Путешественника госпитализировали по прибытии в Бутан, теперь ему предстоит длительное выздоровление. Мэддок сообщил, что первый раз попал в иностранную больницу за все время путешествий по 120 странам.

В другом видео Мэддок показал туалет в индийском поезде, чтобы показать антисанитарные условия, в которых он пробыл.

Путешественник также подозревал, что он мог заболеть не после 15-часовой поездки на поезде, а во время участия в церемонии ритуального сожжения умерших в реке Ганг в городе Варанаси.

Пользователи социальных сетей активно комментировали поездку Мэддока в спальном вагоне поезда в Индии. Многие говорили об отсутствии проблем со здоровьем после поездок.

Часть подписчиков посчитала, что "привилегированные белые люди" могут позволить себе перелет на другой конец света, чтобы дискредитировать целую страну ради контента. Также были предположения, что заболевание могло вызвать высокогорье Бутана или низкий иммунитет Мэддока.

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