Собака шла по холоду часами, чтобы спасти ребенка: теперь о ней говорит весь мир (фото)

В США немецкая овчарка по кличке Фрея стала настоящей героиней после того, как нашла в лесу пропавшую двухлетнюю девочку, которая могла замерзнуть насмерть.

Власти Нью-Гэмпшира сообщили о трогательном спасении, которое произошло 10 октября. Об этом пишет People.

Мать малышки позвонила в службу 911, когда ее дочь сбежала с заднего двора после того, как две семейные собаки проломили забор. Девочка, одетая лишь в леггинсы и свитер, оказалась одна в густом лесу при температуре около +4°C, которая к ночи могла опуститься до –6°C.

На поиски ребенка выехали полиция, спасатели и более 90 добровольцев. Среди них был Джереми Корсон из Конкорда и его семилетняя немецкая овчарка Фрея — опытная поисковая собака из команды New England K9 Search and Rescue.

"Все бросили свои дела, потому что знали — время играет против нас", — рассказал сержант Кристофер Макки из департамента рыболовства и охоты.

Відео дня

Волонтер Джереми Корсон и его собака Фрея Фото: People

Около восьми вечера Фрея уловила запах пропавшего ребенка.

"Она опустила нос — это признак, что она взяла след", — вспоминает Корсон. Через несколько минут он услышал слабый голос — девочка откликнулась на его зов. Она сидела, дрожа от холода, среди густых деревьев.

Джереми перенес малышку через лес к дому, где ее мать встретила их в слезах. Девочку доставили в больницу для осмотра — врачи сообщили, что она не пострадала.

Корсон говорит, что гордится своей собакой.

"Фрея просто невероятна. После спасения она получила новый мяч и много объятий — заслужила каждое из них", — отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина подобрала кота на улице, а потом увидела, насколько необычный у него хвост. Хозяйка уверяет, что раньше не видела ничего подобного.

Также стало известно, что хозяйка собаки в ужасе от подарка, который она нашла в постели. Утром Тина Карпентер из США поняла, что "игрушкой" оказался настоящий детеныш опоссума. Женщина рассказала, что спала с ним около четырех часов.