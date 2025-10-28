Собака йшла по холоду годинами, щоб врятувати дитину: тепер про неї говорить увесь світ

У США німецька вівчарка на прізвисько Фрея стала справжньою героїнею після того, як знайшла в лісі зниклу дворічну дівчинку, яка могла замерзнути на смерть.

Влада Нью-Гемпшира повідомила про зворушливий порятунок, який стався 10 жовтня. Про це пише People.

Мати дитини зателефонувала до служби 911, коли її донька втекла із заднього двору після того, як два сімейні собаки проломили паркан. Дівчинка, одягнена лише в легінси і светр, опинилася одна в густому лісі за температури близько +4°C, яка до ночі могла опуститися до -6°C.

На пошуки дитини виїхали поліція, рятувальники та понад 90 добровольців. Серед них був Джеремі Корсон із Конкорда та його семирічна німецька вівчарка Фрея — досвідчений пошуковий собака з команди New England K9 Search and Rescue.

"Усі кинули свої справи, бо знали — час грає проти нас", — розповів сержант Крістофер Маккі з департаменту рибальства та полювання.

Волонтер Джеремі Корсон і його собака Фрея Фото: People

Близько восьмої вечора Фрея вловила запах зниклої дитини.

"Вона опустила ніс — це ознака, що вона взяла слід", — згадує Корсон. Через кілька хвилин він почув слабкий голос — дівчинка відгукнулася на його поклик. Вона сиділа, тремтячи від холоду, серед густих дерев.

Джеремі переніс дитину через ліс до будинку, де її мати зустріла їх у сльозах. Дівчинку доставили в лікарню для огляду — лікарі повідомили, що вона не постраждала.

Корсон каже, що пишається своєю собакою.

"Фрея просто неймовірна. Після порятунку вона отримала новий м'яч і багато обіймів — заслужила кожне з них", — зазначив він.

