42 минуты страха: девушка застряла в лифте и услышала "адский" звук тревоги (видео)

Жительница США по имени Чар пережила кошмарный инцидент, оказавшись запертой в лифте своего офисного здания почти на три четверти часа.

Оставшись без мобильной связи, американка начала снимать происходящее для своих подписчиков в TikTok под ником @charobcharob, назвав ситуацию "травматической".

По словам девушки, лифт внезапно остановился между 10-м и 11-м этажами, после чего двери не открылись.

"Что происходит? Я в лифте на работе, он остановился на 10-м этаже. Мне нужно на 11-й. Кажется, я застряла в лифте", — говорит она в видео.

Девушка пыталась вызвать помощь с помощью кнопки тревоги, звук которой пользователи позже назвали "адским". С каждой минутой паника усиливалась: у Чар началась клаустрофобия и жар, она призналась, что едва сдерживает слезы.

Відео дня

После 13 минут ожидания она безуспешно пыталась дозвониться в полицию, но из-за отсутствия сигнала это оказалось невозможно. Только спустя 42 минуты в офисе услышали ее крики. Один из сотрудников вызвал техников, и двери наконец открылись.

"Я сделала это… о мой бог!" — сказала Чар, расплакавшись от облегчения.

Под видео, ставшим вирусным, подписчики похвалили ее выдержку:

"Вы невероятно спокойны, я бы просто потерял рассудок";

"Этот звук тревоги действительно дьявольский";

"Вы большая молодец — большинство бы запаниковало".

