42 хвилини страху: дівчина застрягла в ліфті та почула "пекельний" звук тривоги (відео)

Мешканка США на ім'я Чар пережила кошмарний інцидент, опинившись замкненою в ліфті своєї офісної будівлі майже на три чверті години.

Залишившись без мобільного зв'язку, американка почала знімати те, що відбувається, для своїх підписників у TikTok під ніком @charobcharob, назвавши ситуацію "травматичною".

За словами дівчини, ліфт раптово зупинився між 10-м і 11-м поверхами, після чого двері не відчинилися.

"Що відбувається? Я в ліфті на роботі, він зупинився на 10-му поверсі. Мені потрібно на 11-й. Здається, я застрягла в ліфті", — каже вона у відео.

Дівчина намагалася викликати допомогу за допомогою кнопки тривоги, звук якої користувачі пізніше назвали "пекельним". З кожною хвилиною паніка посилювалася: у Чар почалася клаустрофобія і жар, вона зізналася, що ледь стримує сльози.

Відео дня

Після 13 хвилин очікування вона безуспішно намагалася додзвонитися в поліцію, але через відсутність сигналу це виявилося неможливо. Тільки через 42 хвилини в офісі почули її крики. Один зі співробітників викликав техніків, і двері нарешті відчинилися.

"Я зробила це... о мій бог!" — сказала Чар, розплакавшись від полегшення.

Під відео, що стало вірусним, підписники похвалили її витримку:

"Ви неймовірно спокійні, я б просто втратив розум";

"Цей звук тривоги справді диявольський";

"Ви велика молодець — більшість би запанікувала".

Раніше Фокус повідомляв, що собака йшов по холоду годинами, щоб врятувати дитину. У США німецька вівчарка на прізвисько Фрея стала справжньою героїнею після того, як знайшла в лісі зниклу дворічну дівчинку, яка могла замерзнути на смерть.

Також стало відомо, що підліток показала, чим обернулася спроба підкорити вершину Евересту. Бьянка Адлер та її батько з Австралії почали підйом разом, але чоловік вибув через снігову сліпоту. Вона зняла ролик, у якому розповіла, чому зупинилася всього за 400 метрів від вершини.