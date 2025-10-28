Перепутал кнопки: ошибка бортпроводника обошлась авиакомпании в $100 тысяч (фото)

Пассажиры рейса Delta Air Lines столкнулись с многочасовой задержкой после необычного инцидента. Один из бортпроводников случайно активировал аварийный трап перед взлетом.

Инцидент случился 26 октября на рейсе Delta 3248, выполнявшем перелет из Питтсбурга (Пенсильвания) в Солт-Лейк-Сити (Юта). Об этом пишет New York Post.

Представитель авиакомпании сообщил изданию, что при открытии двери самолета экипаж непреднамеренно выдвинул аварийный трап у выхода на посадку.

Пассажиров пришлось пересаживать на другие рейсы, а часть улетела позднее тем же вечером, а остальные только утром следующего дня.

По данным сервиса Flightradar24, самолет вылетел почти на четыре часа позже запланированного времени — в 21:21 вместо 17:30, и прибыл с опозданием более чем на три часа.

Бортпроводник случайно активировал аварийный трап перед взлетом Фото: Reddit

Пока инженеры вручную отсоединяли развернутый трап, пассажиры оставались заблокированными в самолете около часа. По данным New York Post, бортпроводник, допустивший ошибку, извинился перед пассажирами и заметил, что подобного "никогда не случалось" за всю их 26-летнюю карьеру. Свидетели сообщили, что сотрудник выглядел очень взволнованным.

По оценкам источников The Post, переукладка аварийного трапа на Airbus A220 может обойтись авиакомпании в сумму от 50 000 до 100 000 долларов (от 2,1 млн до 4,2 млн гривен). В других изданиях фигурируют цифры в 30 000–70 000 долларов (от 1,2 млн до 2,9 млн гривен) — без учета дополнительных расходов на пересадку и размещение пассажиров.

