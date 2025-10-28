Переплутав кнопки: помилка бортпровідника обійшлася авіакомпанії в $100 тисяч (фото)

Пасажири рейсу Delta Air Lines зіткнулися з багатогодинною затримкою після незвичайного інциденту. Один із бортпровідників випадково активував аварійний трап перед зльотом.

Інцидент трапився 26 жовтня на рейсі Delta 3248, що виконував переліт із Піттсбурга (Пенсільванія) в Солт-Лейк-Сіті (Юта). Про це пише New York Post.

Представник авіакомпанії повідомив виданню, що під час відкриття дверей літака екіпаж ненавмисно висунув аварійний трап біля виходу на посадку.

Пасажирів довелося пересаджувати на інші рейси, а частина полетіла пізніше того ж вечора, а решта тільки вранці наступного дня.

За даними сервісу Flightradar24, літак вилетів майже на чотири години пізніше від запланованого часу — о 21:21 замість 17:30, і прибув із запізненням більш ніж на три години.

Бортпровідник випадково активував аварійний трап перед зльотом Фото: Reddit

Поки інженери вручну від'єднували розгорнутий трап, пасажири залишалися заблокованими в літаку близько години. За даними New York Post, бортпровідник, який припустився помилки, вибачився перед пасажирами й зауважив, що такого "ніколи не траплялося" за всю їхню 26-річну кар'єру. Свідки повідомили, що співробітник виглядав дуже схвильованим.

Відео дня

За оцінками джерел The Post, переукладання аварійного трапа на Airbus A220 може обійтися авіакомпанії в суму від 50 000 до 100 000 доларів (від 2,1 млн до 4,2 млн гривень). В інших виданнях фігурують цифри в 30 000-70 000 доларів (від 1,2 млн до 2,9 млн гривень) — без урахування додаткових витрат на пересадку і розміщення пасажирів.

