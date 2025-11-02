Туристы часто хотят переночевать в отеле с привидениями, но быстро жалеют об этом (видео)

Отель Jamaica Inn, расположенный вблизи болот Бодмин в британском графстве Корнволл, издавна известен своим мистическим фоном. Именно поэтому охотники за паранормальным постоянно находят доказательства мистики в этом месте.

Ряд блогеров часто посещает этот старый постоялый двор с темным прошлым, связанным с контрабандой, насилием, алкоголем и призраками, сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что с началом сезона перед Хэллоуином ряд блогеров и искателей привидений останавливаются здесь. Исследование здешней истории и этого заведения заставляют всех присутствующих там чувствовать дискофорт и неудобство.

"Построенный в 1750 году как остановка для дилижансов, сейчас этот отель работает как паб, ресторан и отель, имея даже отдельную экспозицию, посвященную историям о призраках. Здание имеет статус объекта культурного наследия и поражает своей атмосферой благодаря дубовым балкам и старинным комнатам", — говорится в материале

В начале 19 века это место стало логовом для контрабандистов, проституток, торговли опиумом, а всем путешественникам советовали "не бывать там без очень серьезной причины". Именно болота и дикие тропы защищали эту локацию от нежелательных гостей.

Со временем полиция активнее начала противодействовать незаконным действиям, но уровень криминала, незаконного оборота алкоголя, запрещенных веществ и оружия сохранялся высоким. Начиная со второй половины 19 века сюда часто наведывались беглецы из тюрем и лидеры банд, а также "неизвестные лица в темных капюшонах".

Но в течение 20 века место стало культовым для кино и литературы Великобритании. Здесь снимал свой фильм легендарный Хичкок, а атмосфера осталась настолько гнетущей, что именно она вдохновила английскую писательницу Дафну дю Морье написать ряд романов.

Именно на рубеже столетий начали появляться многочисленные задокументированные свидетельства паранормального в этой локации. Одно из последних таких произошло в марте 2023 года и попало на камеру видеонаблюдения.

Жители отеля и посетители пабов часто говорят, что ей приходится слышать странные звуки, скрежет, движение предметов и даже что-то похожее на крики людей. Блогеры, которые снимают здесь свои расследования, жалуются на сбои в работе техники, странные звуки, непонятные шаги и даже "что-то похожее на шепот или разговор".

"Мы немного исследовали перед приездом и узнали, что некоторые комнаты — особенно в старой части отеля — известны паранормальной активностью... Через несколько минут после заселения я был в ванной, собирался принять душ и услышал очень громкий мужской свист из угла спальни. Когда я спросил у партнерши, она ли это, а услышал в ответ "абсолютно нет", меня охватило тревожное чувство", — написал один из посетителей в своем отзыве.

В то же время другие жители отеля говорят, что не становились свидетелями чего-то сверхъестественного или мистического. Они считают это пересудами и реакцией людей с повышенной тревожностью на обычные природные явления.

"Несмотря на то, что сегодня Jamaica Inn стал уютным современным пабом и популярным среди туристов местом, его жуткая слава живет до сих пор — вполне заслуженно. Хотя некоторые из гостей никогда не сталкивались ни с чем сверхъестественным, другие не могут избавиться от мысли, что прошлое этого отеля до сих пор не дает ему покоя", — заключают журналисты.

