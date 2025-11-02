Туристи часто хочуть переночувати у готелі з привидами, та швидко жалкують про це (відео)

Готель Jamaica Inn, розташований поблизу боліт Бодмін у британському графстві Корнволл, віддавна відомий своїм містичним тлом. Саме тому мисливці за паранормальним постійно знаходять докази містики в цій місцині.

Низка блогерів часто навідує цей старий заїжджий двір із темним минулим, пов’язаним із контрабандою, насиллям, алкоголем і привидами, повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що з початком сезону перед Геловіном низка блогерів і шукачів привидів зупиняються тут. Дослідження тутешньої історії та цього закладу примушують всіх присутніх там відчувати дискофорт і незручність.

"Споруджений у 1750 році як зупинка для диліжансів, нині цей готель працює як паб, ресторан і готель, маючи навіть окрему експозицію, присвячену історіям про примар. Будівля має статус об’єкта культурної спадщини та вражає своєю атмосферою завдяки дубовим балкам та старовинним кімнатам", — йдеться в матеріалі

На початку 19 сторіччя це місце стало лігвом для контрабандистів, повій, торгівлі опіумом, а всіх подорожувальникам радили "не бувати там без дуже серйозної причини". Саме болота та дикі стежки захищали цю локацію від небажаних гостей.

Згодом поліція активніше почала протидіяти незаконним діям, але рівень криміналу, незаконного обігу алкоголю, заборонених речовин і зброї зберігався високим. Починаючи з другої половини 19 сторіччя сюди часто навідувалися втікачі з тюрем ілідери банд, а також "невідомі особи в темних каптурах".

Та протягом 20 століття місце стало культовим для кіно та літератури Великої Британії. Тут знімав свій фільм легендарний Гічкок, а атмосфера залишилася настільки гнітючою, що саме вона надихнула англійську письменницю Дафну дю Мор’є написати низку романів.

Саме на зламі сторіч почали з'являтися численні задокументовані свідчення паранормального в цій локації. Одна з останніх таких сталася в березні 2023 року та потрапила на камеру відеоспостереження.

Мешканці готелю та відвідувачі пабів часто говорять, що їй доводиться чути дивні звуки, скрегіт, рух предметів і навіть щось схоже на крики людей. Блогери, які знімають тут свої розслідування, бідкаються на збої в роботі техніці, дивні звуки, незрозумілі кроки та навіть "щось схоже на шепіт чи розмову".

"Ми трохи дослідили перед приїздом і дізналися, що деякі кімнати — особливо в старій частині готелю — відомі паранормальною активністю… Через кілька хвилин після заселення я був у ванній, збирався прийняти душ і почув дуже гучний чоловічий свист із кута спальні. Коли я запитав у партнерки, чи це вона, а почув у відповідь "абсолютно ні", мене охопило тривожне відчуття", — написав один з відвідувачів у своєму відгуку.

Водночас інші мешканці готелю кажуть, що не ставали свідками чогось надприроднього чи містичного. Вони вважають це пересудами та реакцією людей з підвищеною тривожністю на звичайні природні явища.

"Попри те, що сьогодні Jamaica Inn став затишним сучасним пабом і популярним серед туристів місцем, його моторошна слава живе й досі — цілком заслужено. Хоча дехто з гостей ніколи не стикався з нічим надприродним, інші не можуть позбутися думки, що минуле цього готелю досі не дає йому спокою", — підсумовують журналісти.

