Гости громко радовались: пара впервые поцеловалась только в день своей свадьбы (видео)

Пара из американского штата Техас Дрю и Кейтлин Брауны решили, что впервые проявят чувства поцелуем, если вместе пойдут под венец. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Сама девушка говорит, что они с начала встреч решили воздержаться от любых проявлений чувств пока не стали супругами, сообщает The Daily Mail.

Журналисты пишут, что Брауны считают себя христианами, которые не принадлежат ни к одной конкретной конфессии. Когда они начали встречаться в начале 2021 года, то сразу решили воздерживаться от любых физических проявлений близости.

"Для нас главным языком любви всегда было физическое прикосновение. Мы понимали, что именно поэтому должны быть мудрыми в установлении своих границ", — рассказала невеста.

22-летняя девушка объяснила, что они с Дрю считали: поцелуй может стать "путем к физической близости" раньше нужного времени. Поэтому они поклялись никогда не целоваться до того момента, пока не пойдут вместе под венец.

Пара даже договорилась никогда не оставаться наедине дома, чтобы не поддаться соблазну. Когда время пришло, то женщина призналась, что ожидание этого момента сделало их первый поцелуй по-настоящему особенным.

"Наш свадебный день был просто волшебным — одним из лучших в нашей жизни. Когда мы наконец поделились первым поцелуем, реакция гостей была невероятной — я никогда не слышала ничего подобного! Многие потом говорили нам, что еще никогда не слышали, чтобы толпа так громко радовалась первому поцелую молодоженов. Это был по-настоящему незабываемый момент, который я буду беречь всю жизнь", — призналась американка.

Она добавляет, что им обоим хотелось проявлять нежность, когда мы встречались и были помолвлены. Но преимущества значительно перевешивали все трудности, считает Кейтлин.

"Сейчас, глядя на это с высоты времени, я могу уверенно сказать — я бы ничего не изменила. Я оглядываюсь на наши отношения без всякого сожаления. Это было чрезвычайно ценно, и мне нравится, что ожидание стало частью нашей истории", — говорит жительница Техаса.

Пара настолько серьезно отнеслась к своему решению, что даже договорилась никогда не оставаться дома наедине, чтобы избежать соблазна и "сохранить чистоту в наших отношениях". Девушка надеется, что их история станет вдохновением для других.

"У каждой пары свои убеждения и свои границы. Мы совсем не идеальны, но нам хочется показать людям: независимо от вашего прошлого или опыта, если вы хотите установить эмоциональные или физические границы в отношениях, вы абсолютно заслуживаете партнера, который будет их уважать", — подытожила девушка.

Реакция соцсетей

В комментариях под ее постами немало удивленных реакций. Люди писали, что у нее должна быть "сверхчеловеческая сила воли", а кто-то добавлял, что "поцелуй — это не конец света".

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Бро просто борется за жизнь";

"Девушка, это же твой друг на протяжении двух лет";

"Не понимаю, как можно быть в отношениях без романтики. Что тогда отличает твоего партнера от друга?";

"Честно говоря, это нужна нереальная сила воли, чтобы выдержать столько";

"Это точно отношения? Без эмоций, романтики и проявлений чувств. Однако желаю паре любви и счастья, но для меня это странно".

