Гості гучно раділи: пара вперше поцілувалася лише в день свого весілля (відео)

Пара з американського штату Техас Дрю та Кейтлін Брауни вирішили, що вперше проявлять почуття поцілунком, якщо разом підуть під вінець. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію в мережі.

Сама дівчина говорить, що вони з початку зустрічань вирішили втриматися від будь-яких проявів почуттів допоки не стали подружжям, повідомляє The Daily Mail.

Журналісти пишуть, що Брауни вважають себе християни, які не належать до жодної конкретної конфесії. Коли вони почали зустрічатися на початку 2021 року, то відразу вирішили утримуватися від будь-яких фізичних проявів близькості.

"Для нас головною мовою любові завжди було фізичне доторкання. Ми розуміли, що саме тому маємо бути мудрими у встановленні своїх меж", — розповіла наречена.

22-річна дівчина пояснила, що вони з Дрю вважали: поцілунок може стати "шляхом до фізичної близькості" раніше потрібного часу. Тож вони присягнули ніколи не цілуватися до того моменту, поки не підуть разом під вінець.

Пара навіть домовилася ніколи не залишатися наодинці вдома, аби не піддатися спокусі. Коли час настав, то жінка зізналася, що очікування цього моменту зробило їхній перший поцілунок по-справжньому особливим.

"Наш весільний день був просто чарівним — одним із найкращих у нашому житті. Коли ми нарешті поділилися першим поцілунком, реакція гостей була неймовірною — я ніколи не чула нічого подібного! Багато хто потім казав нам, що ще ніколи не чув, аби натовп так гучно радів першому поцілунку наречених. Це був по-справжньому незабутній момент, який я берегтиму все життя", — зізналася американка.

Вона додає, що їм обом хотілося виявляти ніжність, коли ми зустрічалися та були заручені. Але переваги значно переважали всі труднощі, вважає Кейтлін.

"Зараз, дивлячись на це з висоти часу, я можу впевнено сказати — я б нічого не змінила. Я озираюся на наші стосунки без жодного жалю. Це було надзвичайно цінно, і мені подобається, що очікування стало частиною нашої історії", — каже мешканка Техасу.

Пара настільки серйозно поставилася до свого рішення, що навіть домовилася ніколи не залишатися вдома наодинці, аби уникнути спокуси та "зберегти чистоту у наших стосунках". Дівчина сподівається, що їхня історія стане натхненням для інших.

"У кожної пари свої переконання та свої межі. Ми зовсім не ідеальні, але нам хочеться показати людям: незалежно від вашого минулого чи досвіду, якщо ви прагнете встановити емоційні або фізичні кордони у стосунках, ви абсолютно заслуговуєте на партнера, який їх поважатиме", — підсумувала дівчина.

Реакція соцмереж

У коментарях під її постами чимало здивованих реакцій. Люди писали, що в неї має бути "надлюдська сила волі", а хтось додавав, що "поцілунок — це не кінець світу".

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Бро просто бореться за життя";

"Дівчино, це ж твій друг протягом двох років";

"Не розумію, як можна бути у стосунках без романтики. Що тоді відрізняє твого партнера від друга?";

"Чесно кажучи, це потрібна нереальна сила волі, аби витримати стільки";

"Це точно стосунки? Без емоцій, романтики та проявів почуттів. Однак бажаю парі любові та щастя, але для мене це дивно".

