"Самый странный отель в мире": почему в 105-этажном здании никто не ночевал уже 37 лет

Пирамидальный отель "Рюген" в Пхеньяне — самое высокое здание Северной Кореи и один из самых загадочных проектов в мире. Несмотря на 105 этажей и более 3000 запланированных номеров, за 37 лет с начала строительства в нем так и не поселился ни один гость.

Строительство гигантского отеля "Рюген" началось в 1987 году. Проект задумывался как символ процветания Северной Кореи и ответ на успех соседней Южной Кореи, которая в те годы активно развивала туризм. Об этом пишет Lad Bible.

Высота здания превышает 1000 футов (около 330 метров), а общая площадь рассчитана на 3000 номеров и пять обслуживающих заведений питания, включая вращающийся ресторан на вершине пирамиды. Изначально проект оценивался в 600 млн фунтов стерлингов (33,5 млрд гривен).

Однако уже через несколько лет строительство застопорилось. Сначала из-за распада СССР и экономического кризиса в стране, затем из-за нехватки строительных материалов и технологий. К 1992 году отель достиг проектной высоты, но остался "бетонным скелетом".

Відео дня

В 2012 году немецкая гостиничная группа Kempinski объявила о планах частичного открытия "Рюгена" под своим управлением. Но через несколько месяцев проект был заморожен.

Фасад отеля "Рюген" остается недостроенным с 1990-х годов. Фото: Wikipedia

По оценкам экспертов, стоимость завершения строительства превышает 2 миллиарда долларов, что составляет около 5% ВВП страны.

Несмотря на это, здание по-прежнему не имеет внутренней отделки и электроснабжения. В июле 2024 года радиостанция "Свободная Азия" сообщила, что власти Северной Кореи ищут иностранного инвестора для завершения отеля и открытия казино внутри башни.

Некоторым путешественникам все же удалось попасть внутрь легендарного здания. Саймон Кокерелл, менеджер туркомпании, рассказал в интервью CNN:

"Нас провели через вестибюль с открытым цементом, а потом мы поднялись на 99-й этаж на старом грузовом лифте. Там мы сделали несколько фотографий и спустились обратно".

Недавно подруга известного ютубера Дрю Бински также побывала в Пхеньяне — на видео с ее поездки отель виден на заднем плане, сверкающий под солнцем.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина показал, как земля "пожирает" его дом на протяжении 30 лет. Строение постепенно уходит в почву, вызывая интерес и обсуждения среди пользователей сети из-за своей загадочной сохранности.

Также стало известно, что турист отправился на другой континент, чтобы посетить самый маленький дом. Его реакция на увиденное покорила пользователей соцсетей.