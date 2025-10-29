"Найдивніший готель у світі": чому у 105-поверховій будівлі ніхто не ночував уже 37 років

Пірамідальний готель "Рюген" у Пхеньяні — найвища будівля Північної Кореї та один із найзагадковіших проєктів у світі. Попри 105 поверхів і понад 3000 запланованих номерів, за 37 років від початку будівництва в ньому так і не оселився жоден гість.

Будівництво гігантського готелю "Рюген" почалося 1987 року. Проєкт замислювався як символ процвітання Північної Кореї й відповідь на успіх сусідньої Південної Кореї, яка в ті роки активно розвивала туризм. Про це пише Lad Bible.

Висота будівлі перевищує 1000 футів (близько 330 метрів), а загальна площа розрахована на 3000 номерів і п'ять обслуговуючих закладів харчування, включно з рестораном, що обертається, на вершині піраміди. Спочатку проєкт оцінювали в 600 млн фунтів стерлінгів (33,5 млрд гривень).

Однак уже через кілька років будівництво застопорилося. Спочатку через розпад СРСР та економічну кризу в країні, потім через брак будівельних матеріалів і технологій. До 1992 року готель досяг проєктної висоти, але залишився "бетонним скелетом".

У 2012 році німецька готельна група Kempinski оголосила про плани часткового відкриття "Рюгена" під своїм управлінням. Але через кілька місяців проєкт заморозили.

Фасад готелю "Рюген" залишається недобудованим з 1990-х років. Фото: Wikipedia

За оцінками експертів, вартість завершення будівництва перевищує 2 мільярди доларів, що становить близько 5% ВВП країни.

Попри це, будівля, як і раніше, не має внутрішнього оздоблення та електропостачання. У липні 2024 року радіостанція "Вільна Азія" повідомила, що влада Північної Кореї шукає іноземного інвестора для завершення готелю і відкриття казино всередині вежі.

Деяким мандрівникам все ж вдалося потрапити всередину легендарної будівлі. Саймон Кокерелл, менеджер туркомпанії, розповів в інтерв'ю CNN:

"Нас провели через вестибюль із відкритим цементом, а потім ми піднялися на 99-й поверх на старому вантажному ліфті. Там ми зробили кілька фотографій і спустилися назад".

Нещодавно подруга відомого ютубера Дрю Бінскі також побувала в Пхеньяні — на відео з її поїздки готель видно на задньому плані, що виблискує під сонцем.

