Обычный поход мужчины в парикмахерскую сделал его состоятельным: что он сделал (фото)

Обычная суббота для жителя города Дарем (Северная Каролина, США) обернулась для Оскара Росалеза неожиданным поворотом событий. Мужчина планировал подстричься, но никак не рассчитывал стать миллионером.

В тот день американец должен был поехать на визит к парикмахеру, а потом пошел искать банкомат, чтобы снять наличные для оплаты услуг, сообщает один из операторов лотереи США.

"Сначала это была обычная суббота. Я [заблаговременно записался к барберу и] пошел подстричься", — рассказал мужчина.

После стрижки ему понадобились деньги, чтобы расплатиться с парикмахером. Он зашел в соседний Lighthouse Food Mart, снял наличные и решил купить продукты, а потом произошло неожиданное.

Оскар говорит, что "что-то подсказало ему" рискнуть и купить билет популярной лотереи Ruby Red 7's. Стоимость составляла $20 (около 840 грн), поэтому мужчина решился купить, а затем — расплатился с парикмахером и поехал домой.

Мужчина решил рискнуть и не прогадал Фото: Getty Images

Остановившись возле дома, он подумал проверить свою удачу и начал царапать скретч-зону. Когда он понял, что ему повезло и он сорвал джекпот, то не мог поверить — он выиграл $100 тысяч (4,2 млн грн).

"Я испытывал целую бурю эмоций", — вспомнил он момент выигрыша.

В понедельник Росалес отправился в лотерейный офис, чтобы получить приз. После удержания государственных и федеральных налогов он забрал домой $71 756 (более 3 млн грн).

"Это поможет мне осуществить некоторые мои цели. Это точно будет полезно", — рассказал американец о планах потратить свой выигрыш.

