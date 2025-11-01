Звичайний похід чоловіка в перукарню зробив його заможним: що він зробив (фото)

Звичайна субота для мешканця міста Дарем (Північна Кароліна, США) обернулася до Оскара Росалеза неочікуваним поворотом подій. Чоловік планував підстригтися, але ніяк не розраховував стати мільйонером.

Того дня американець мав поїхати на візит до перукаря, а потім пішов шукати банкомат, аби зняти готівку для оплати послуг, повідомляє один з операторів лотереї США.

"Спочатку це була звичайна субота. Я [завчасно записався до барбера і] пішов підстригтися", — розповів чоловік.

Після стрижки йому знадобилися гроші, щоб розплатитися з перукарем. Він зайшов у сусідній Lighthouse Food Mart, зняв готівку та вирішив купити продукти, а згодом сталося неочікуване.

Оскар каже, що "щось підказало йому" ризикнути та купити білет популярної лотереї Ruby Red 7’s. Вартість складала $20 (близько 840 грн), тому чоловік наважився купити, а потім — розплатився з перукарем і поїхав додому.

Чоловік не вирішив ризикнути та не прогадав Фото: Getty Images

Зупинившись біля дому, він подумав перевірити свою вдачу та почав дряпати скретч-зону. Коли він зрозумів, що йому пощастило і він зірвав джекпот, то не міг повірити — він виграв $100 тисяч (4,2 млн грн).

"Я відчував цілу бурю емоцій", — згадав він момент виграшу.

У понеділок Росалес відправився до лотерейного офісу, щоб отримати приз. Після утримання державних і федеральних податків він забрав додому $71 756 (понад 3 млн грн).

"Це допоможе мені здійснити деякі мої цілі. Це точно буде корисно", — розповів американець про плани витратити свій виграш.

