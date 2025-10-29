Женщина требовала у пассажирки ее место в поезде: та элегантно проучила нахалку (фото)

Немка с инвалидностью ехала в поезде на праздники домой, когда "самоуверенная" женщина начала требовать у нее уступить ей место. Героиня истории придумала хитрый план, который поддержали пользователи сети.

Жительница Германии решила очень изящно проучить нахалку, чтобы та надолго усвоила этот урок. Об этом она рассказала в своей заметке в Reddit.

По словам немки, поезд по маршруту, которым она ехала, переполнен примерно на 90% маршрута, а в конце делится на две части: одна направляется в жилые районы, другая — в аэропорт. Пассажиры, которые хотят добраться до аэропорта, должны занимать правильный вагон, иначе окажутся в пригороде.

Женщина отметила, что из-за праздничного сезона много туристов и людей направляются в аэропорт, и ежедневно ошибочно садятся в заднюю часть поезда, которая идет в пригород. Она обычно помогает таким людям и подсказывает, где лучше пересесть.

"У меня немного хромает правая нога, поэтому я немного медленная и обычно сижу в месте для людей с инвалидностью — так легче сесть и выйти из поезда", — рассказывает молодая немка.

Один из поездов Deutsche Bahn Фото: Из открытых источников

Во время дороги в поезд зашла "самовлюбленная семья" — мать, отец, двое детей и бабушка с багажом. Они спорили, едет ли поезд в аэропорт, а мать была уверена, что да, но на самом деле они оказались не в том вагоне.

Когда они искали место, мать подошла к героине и потребовала, чтобы та освободила место. Неизвестная начала доказывать, что женщина с инвалидностью "не имела права там сидеть", где она находилась.

Женщина улыбнулась и встала, но неизвестная еще долго ругалась и упрекала немку, что та "невежливая" и должна заботиться о тех, кто действительно нуждается в местах. В то же время муж этой неизвестной заметил хромоту героини истории и подумал, что она "вероятно инвалид".

Неугомонная мать продолжала смотреть на инвалидку с горьким выражением лица и "фальшивым сочувствием", но немка спокойно избежала конфликта. Поэтому она просто пересела на несколько мест, а дальше началось возмездие, которого ожидала героиня истории.

"Я со злорадным удовольствием наблюдала, как вся та семья поняла, что находится не в том вагоне и пропустила последнюю станцию для пересадки", — подытожила свою историю немка.

Реакция соцсетей

Комментаторы поддержали решение молодой девушки проучить наглецов. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Карма";

"И не только это; героиня дала карме действовать сама. Так же как поезд. И их рейс";

"Невероятное возмездие благодаря расписанию Вселенной";

"Такие самовлюбленные мамочки должны получать свое. Молодец";

"Ты так хотела место это? Так получай и не жалуйся";

"А меня вогнало в ступор то, что эта "фрау" требовала у женщины-инвалида ее место. Это вообще как?! Совести вообще нет никакой".

