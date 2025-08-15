Скандал на борту: пассажирку сняли с рейса после конфликта с экипажем — что произошло (фото)

Инцидент на борту рейса в Нигерии вызвал громкий скандал: пассажирку силой вывели из самолета после отказа выключить телефон. Ситуация завершилась вмешательством полиции и требованием к авиакомпании объяснить свои действия.

В Нигерии произошел инцидент на борту самолета компании Ibom Air, когда одна из пассажирок отказалась выключить свой мобильный телефон перед вылетом. Происшествие случилось 10 августа на рейсе из города Уйо в Лагос, подтвердили в авиакомпании, пишет People.

По официальному заявлению Ibom Air, пассажирка, которую идентифицировали как Комфорт Эммансон, не выполнила инструкции экипажа и якобы вела себя агрессивно, создавая угрозу для безопасности других людей. Когда сосед по сиденью выключил ее телефон самостоятельно, женщина начала ссору. Несмотря на это, рейс состоялся по расписанию.

Проблемы возникли после прибытия в Лагос: женщина подождала, пока другие пассажиры покинут самолет, а затем напала на стюардессу, которая делала ей замечание, сорвав с нее парик и несколько раз ударив. По словам авиакомпании, она также пыталась сорвать огнетушитель, что могло повредить самолет. В итоге пассажирку пришлось силой вывести с борта и передать полиции.

Видео момента задержания распространилось в СМИ, вызвав оживленные дискуссии. В компании заявили о пожизненном запрете для Эммансон летать с Ibom Air, подчеркнув нулевую толерантность к агрессивному поведению на борту.

В то же время представители Нигерийского управления гражданской авиации напомнили, что требование выключать телефоны во время взлета и посадки является стандартной процедурой безопасности. Там подчеркнули, что даже в случае недоразумения пассажиры имеют право обращаться с жалобами официально, а не применять силу.

Инцидент получил широкий резонанс: Нигерийская ассоциация юристов публично раскритиковала действия авиакомпании, требуя отменить пожизненный запрет и провести независимое расследование. Тем временем власти заявили, что продолжается проверка всех обстоятельств конфликта.

