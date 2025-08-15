Скандал на борту: пасажирку зняли з рейсу після конфлікту з екіпажем – що сталось (фото)

Інцидент на борту рейсу в Нігерії спричинив гучний скандал: пасажирку силою вивели з літака після відмови вимкнути телефон. Ситуація завершилася втручанням поліції та вимогою до авіакомпанії пояснити свої дії.

У Нігерії стався інцидент на борту літака компанії Ibom Air, коли одна з пасажирок відмовилася вимкнути свій мобільний телефон перед вильотом. Подія трапилася 10 серпня на рейсі з міста Уйо до Лагоса, підтвердили в авіакомпанії, пише People.

За офіційною заявою Ibom Air, пасажирка, яку ідентифікували як Комфорт Еммансон, не виконала інструкції екіпажу та нібито поводилася агресивно, створюючи загрозу для безпеки інших людей. Коли сусід по сидінню вимкнув її телефон самостійно, жінка почала сварку. Попри це, рейс відбувся за розкладом.

Проблеми виникли після прибуття до Лагоса: жінка зачекала, поки інші пасажири покинуть літак, а потім напала на стюардесу, яка робила їй зауваження, зірвавши з неї перуку та кілька разів ударивши. За словами авіакомпанії, вона також намагалася зірвати вогнегасник, що могло пошкодити літак. У підсумку пасажирку довелося силоміць вивести з борту та передати поліції.

Фото: Viral Press Фото: Viral Press

Відео моменту затримання поширилося у ЗМІ, викликавши жваві дискусії. У компанії заявили про довічну заборону для Еммансон літати з Ibom Air, наголосивши на нульовій толерантності до агресивної поведінки на борту.

Водночас представники Нігерійського управління цивільної авіації нагадали, що вимога вимикати телефони під час зльоту й посадки є стандартною процедурою безпеки. Там підкреслили, що навіть у разі непорозуміння пасажири мають право звертатися зі скаргами офіційно, а не застосовувати силу.

Інцидент отримав широкий резонанс: Нігерійська асоціація юристів публічно розкритикувала дії авіакомпанії, вимагаючи скасувати довічну заборону та провести незалежне розслідування. Тим часом влада заявила, що триває перевірка всіх обставин конфлікту.

