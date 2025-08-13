Хаос на борту Ryanair: пасажири в літаку побилися через плач дитини (фото)

12 серпня на рейсі Ryanair з Лондона до Лісабона двоє пасажирів побилися через плач дитини. Інцидент стався після приземлення, і щоб заспокоїти учасників бійки, довелося викликати поліцію.

Related video

Як повідомляє британське видання The Sun, поліцію викликали незадовго до 19:00 після приземлення літака. На записах з борту чути крики та плач переляканих дітей, поки пасажири стояли у проході.

За даними місцевих ЗМІ, бійка спалахнула між двома пасажирами, а дитячий плач лише загострив напруження. Поліція утримувала всіх на борту до свого прибуття, після чого конфліктуючих пасажирів вивели.

Речник Ryanair заявив: "Екіпаж викликав поліцію після того, як двоє пасажирів почали порушувати порядок на борту. Літак зустріла місцева поліція, і цих пасажирів вивели. Ryanair дотримується політики нульової толерантності до неправомірної поведінки та вживатиме всіх заходів для безпеки пасажирів і екіпажу".

Пасажири на борту Ryanair побилися через плач дитини Фото: З відкритих джерел

За словами авіакомпанії, остаточне розслідування інциденту залишається за місцевою поліцією.

Зауважимо, що це далеко не перший інцидент на рейсах Ryanair. Зокрема, на початку серпня в мережі з’явилися відео великих черг на рейси авіакомпанії в Іспанії. За словами очевидців, пасажири навіть вдавалися до бійок в аеропорту Барселони через побоювання запізнитися на свій рейс. Користувачка TikTok Kimberley опублікувала ролик, у якому пояснила, що причиною черг стало правило здачі багажу не раніше ніж за дві години до вильоту. Навіть прибуття за дві години до рейсу не гарантувало уникнення натовпу біля стійок реєстрації.

Також цього літа в аеропорту Софії стався скандал за участю пасажирки Ryanair. Жінка зазнала емоційного зриву після того, як її не допустили на рейс через суперечку щодо розміру ручної поклажі. Інцидент набув великого резонансу, що до нього навіть долучилися депутати парламенту Болгарії, а влада розпочала офіційне розслідування.

Ба більше, Фокус повідомляв, що в ніч із п’ятниці на суботу, 5 липня, на рейсі Ryanair в аеропорту Сон Сан-Хуан у Пальма-де-Майорці, Іспанія, спалахнула пожежа. На борту літака, що стояв на злітно-посадковій смузі, виникло загоряння, і пасажири були змушені залишати літак через аварійні виходи, розташовані над крилами.