Хаос на борту Ryanair: пассажиры в самолете подрались из-за плача ребенка (фото)

12 августа на рейсе Ryanair из Лондона в Лиссабон двое пассажиров подрались из-за плача ребенка. Инцидент произошел после приземления, и чтобы успокоить участников драки, пришлось вызывать полицию.

Как сообщает британское издание The Sun, полицию вызвали незадолго до 19:00 после приземления самолета. На записях с борта слышны крики и плач испуганных детей, пока пассажиры стояли в проходе.

По данным местных СМИ, драка вспыхнула между двумя пассажирами, а детский плач лишь обострил напряжение. Полиция удерживала всех на борту до своего прибытия, после чего конфликтующих пассажиров вывели.

Представитель Ryanair заявил: "Экипаж вызвал полицию после того, как двое пассажиров начали нарушать порядок на борту. Самолет встретила местная полиция, и этих пассажиров вывели. Ryanair придерживается политики нулевой толерантности к неправомерному поведению и будет принимать все меры для безопасности пассажиров и экипажа".

Пассажиры на борту Ryanair подрались из-за плача ребенка Фото: Из открытых источников

По словам авиакомпании, окончательное расследование инцидента остается за местной полицией.

Заметим, что это далеко не первый инцидент на рейсах Ryanair. В частности, в начале августа в сети появились видео больших очередей на рейсы авиакомпании в Испании. По словам очевидцев, пассажиры даже прибегали к дракам в аэропорту Барселоны из-за опасений опоздать на свой рейс. Пользовательница TikTok Kimberley опубликовала ролик, в котором объяснила, что причиной очередей стало правило сдачи багажа не ранее чем за два часа до вылета. Даже прибытие за два часа до рейса не гарантировало избежание толпы у стоек регистрации.

Также этим летом в аэропорту Софии произошел скандал с участием пассажирки Ryanair. Женщина испытала эмоциональный срыв после того, как ее не допустили на рейс из-за спора о размере ручной клади. Инцидент получил большой резонанс, что к нему даже присоединились депутаты парламента Болгарии, а власти начали официальное расследование.

Более того, Фокус сообщал, что в ночь с пятницы на субботу, 5 июля, на рейсе Ryanair в аэропорту Сон Сан-Хуан в Пальма-де-Майорке, Испания, вспыхнул пожар. На борту самолета, стоявшего на взлетно-посадочной полосе, возникло возгорание, и пассажиры были вынуждены покидать самолет через аварийные выходы, расположенные над крыльями.