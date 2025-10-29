Жінка вимагала в пасажирки її місце в потязі: та елегантно провчила нахабку (фото)
Німкеня з інвалідністю їхала в потязі на свята додому, коли "самовпевнена" жінка почала вимагати в неї поступитися їй місцем. Героїня історії придумала хитрий план, який підтримали користувачі мережі.
Мешканка Німеччини вирішила дуже витончено провчити нахабку, аби та надовго засвоїла цей урок. Про це вона розповіла у своєму дописі в Reddit.
За словами німкені, потяг за маршрутом, яким вона їхала, переповнений приблизно на 90 % маршруту, а в кінці поділяється на дві частини: одна прямує до житлових районів, інша — до аеропорту. Пасажири, які хочуть дістатися до аеропорту, повинні займати правильний вагон, інакше опиняться у передмісті.
Жінка зауважила, що через святковий сезон багато туристів і людей прямують до аеропорту, та щодня помилково сідають у задню частину потяга, яка йде до передмістя. Вона зазвичай допомагає таким людям і підказує, де краще пересісти.
"У мене трохи кульгає права нога, тож я трохи повільна і зазвичай сиджу у місці для людей з інвалідністю — так легше сісти та вийти з потяга", — розповідає молода німкеня.
Під час дороги в поїзд зайшла "самозакохана родина" — мати, батько, двоє дітей і бабуся з багажем. Вони сперечалися, чи їде потяг до аеропорту, а мати була впевнена, що так, але насправді вони опинилися не у тому вагоні.
Коли вони шукали місце, мати підійшла до героїні та почала вимагати, щоби та звільнила місце. Невідома почала доводити, що жінка з інвалідністю "не мала права там сидіти", де вона перебувала.
Жінка посміхнулася та підвелася, але невідома ще довго лаялася та докоряла німкені, що та "неввічлива" і повинна піклуватися про тих, хто справді потребує місць. Водночас чоловік цієї невідомої помітив кульгавість героїні історії та подумав, що вона "ймовірно інвалід".
Невгамовна мати продовжувала дивитися на інвалідку з гірким виразом обличчя та "фальшивим співчуттям", але німкеня спокійно уникла конфлікту. Тому вона просто пересіла на кілька місць, а далі почалася відплата, на яку очікувала героїня історії.
"Я зі зловтішним задоволенням спостерігала, як вся та родина зрозуміла, що перебуває не у тому вагоні та пропустила останню станцію для пересадки", — підсумувала свою історію німкеня.
Реакція соцмереж
Коментатори підтримали рішення молодої дівчини провчити нахаб. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:
- "Карма";
- "І не лише це; героїня дала кармі діяти сама. Так само як поїзд. І їхній рейс";
- "Неймовірна відплата завдяки розкладу Всесвіту";
- "Такі самозакохані мамочки мають отримувати своє. Молодчина";
- "Ти так хотіла місце це? То отримуй і не жалійся";
- "А мене ввігнало в ступір те, що ця "фрау" вимагала у жінки-інваліда її місце. Це взагалі як?! Совісті взагалі нема ніякої".
