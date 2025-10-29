Мама проконтролировала, как сын лично писал эссе в школу: за что учитель поставит оценку "0"

Одна американка рассказала, как проконтролировала написание сыном эссе по предмету в школе. Впоследствии ребенок ошарашил ее неожиданной новостью из школы, которая озадачила пользователей сети.

По словам женщины, учитель заподозрил парня в использовании искусственного интеллекта при выполнении домашнего задания, говорится в заметке матери в Reddit.

Американка говорит, что недавно наблюдала, как ее сын писал развернутое эссе для класса. Ему было дано задание написать эссе в формате DBQ, который является базой данных, помогающей "построить эссе, используя подтверждающие документы в качестве источников".

"Я видела, как мой сын отвечал на вопросы и использовал документы, чтобы дать ответы на задания. Это впервые, когда он пользовался этой базой данных", — вспоминает американка.

Через несколько дней женщина узнала потрясающую новость — учитель поставил ее сыну оценку "0" и заявил, что он использовал AI или Google.

Відео дня

"Это очень разочаровывает, потому что я знаю, что он этого не делал. Он привел все документы из DBQ, которые использовал в своем эссе", — рассказала американка.

Она отправила учителю сына личное сообщение с просьбой обсудить проблему, но пока не получила ответа. Она хочет знать, что ей делать дальше.

Реакция пользователей

В комментариях многие пользователи написали, что автор поста может обратиться к директору школы, если учитель не ответит в разумный срок.

"Обратитесь к администрации с просьбой о встрече с учителем и директором", — написал один пользователь, — "Если это не даст результатов, которые вас как родителей удовлетворяют, тогда обращайтесь в школьный совет".

"Думаю, что ваш сын мог пользоваться Grammarly — программой для редактирования текстов. Именно это могло заставить учителя подумать, что он использовал ИИ";

"Мне приходилось ставить ученикам нули за Grammarly. Поэтому как учитель четко предупреждаю их в начале года, чтобы они удалили расширение".

"Поговорите с учителем лично, поинтересуйтесь его мотивами, мыслями и решением. Может это позволит найти выход из сложившейся ситуации".

Ранее Фокус рассказывал о том, как ИИ закладывает бомбу под систему образования. Писательница Оксана Забужко убеждена, что использование искусственного интеллекта представляет огромную угрозу для всей системы образования и "для всего живого слова".

Впоследствии стало известно, что школа наказала ученика за использование ИИ для домашки. Родители ученика заявили, что нет такого правила, что он не может использовать искусственный интеллект.