Мама проконтролювала, як син особисто писав есе в школу: за що вчитель поставить оцінку "0"

Одна американка розповіла, як проконтролювала написання сином есе з предмету в школі. Згодом дитина ошелешила її неочікуваною новиною зі школи, яка спантеличила користувачів мережі.

За словами жінки, вчитель запідозрив хлопця у використанні штучного інтелекту при виконанні домашнього завдання, йдеться в дописі матері в Reddit.

Американка говорить, що нещодавно спостерігала, як її син писав розгорнуте есе для класу. Його було дано завдання написати есе у форматі DBQ, який є базою даних, що допомагає "побудувати есе, використовуючи підтвердні документи як джерела".

"Я бачила, як мій син відповідав на запитання і використовував документи, щоб дати відповіді на завдання. Це вперше, коли він користувався цією базою даних", — згадує американка.

За кілька днів жінка дізналася приголомшливу новину — вчитель поставив її сину оцінку "0" і заявив, що він використав AI або Google.

"Це дуже розчаровує, тому що я знаю, що він цього не робив. Він навів усі документи з DBQ, які використав у своєму есе", — розповіла американка.

Вона відправила вчителю сина особисте повідомлення з проханням обговорити проблему, але поки не отримала відповіді. Вона хоче знати, що їй робити далі.

Реакція користувачів

У коментарях багато користувачів написали, що авторка посту може звернутися до директора школи, якщо вчитель не відповість у розумний термін.

"Зверніться до адміністрації з проханням про зустріч з учителем і директором", — написав один користувач. — "Якщо це не дасть результатів, які вас як батьків задовольняють, тоді звертайтеся до шкільної ради".

"Думаю, що ваш син міг користуватися Grammarly — програмою для редагування текстів. Саме це могло змусити вчителя подумати, що він використовував ШІ";

"Мені доводилося ставити учням нулі за Grammarly. Тому як учитель чітко попереджаю їх на початку року, щоб вони видалили розширення".

"Поговоріть з вчителем особисто, поцікавтеся його мотивами, думками та рішенням. Може це дозволить знайти вихід із ситуації, що склалася".

