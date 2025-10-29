Символ власти и величия: как мистика постоянно преследует самое известное здание Британии (фото)

Одно из величайших сооружений в истории Великобритании часто называют бессмысленным, но одновременно — символом многолетнего доминирования в мире. Сейчас исторический объект является одним из самых посещаемых в графстве Сомерсет, где часто замечают высокую паранормальную активность.

Именно башня короля Альфреда Великого отличается своей необычностью и запутанной историей продолжительностью более 250 лет, сообщает Christian Today.

История башни начинается в 1762 году после завершения Франко-индейской войны, когда британская корона одержала убедительную победу. Именно тогда банкир Генри Хоар ІІ.задумал построить башню, которая была рядом с Камнем Эгберта — местом, где Альфред Великий в мае 878 года остановил вторжение норманнов и одержал победу в битве при Эдингтоне.

Уже в 1764 году он написал дочери письмо, где рассказал о своих архитектурных планах и своем восхищении королем Альфредом. Он написал, что хочет "возвести Башню на холме Кингсеттл".

"Хочу построить ее по образцу башни Святого Марка в Венеции, высотой сто футов до верхнего зала, куда будет вести лестница, и сделать четыре арки, чтобы можно было любоваться видом со всех сторон", — писал автор проекта.

Именно тогда он пригласил архитектора Генри Флиткрофта, который разработал дизайн в 1765 году, а строительство началось в 1769-м. Стены толщиной почти метр, сооружение выложено из более миллиона красных кирпичей.

Из-за масштаба работы строительство затянулось, и Хоар опасался, что не доживет до его завершения. Однако башню наконец возвели в 1772 году, и она была завершена.

Башня короля Альфреда Фото: Wikipedia

История башни до наших дней

Первое литературное упоминание о башне появилось в 1914 году — в стихотворении Томаса Гарди "Channel Firing". Он описывал ее как сооружение, стоящее "далеко от моря", хотя до побережья — всего 65 километров.

К началу XX века сооружение сильно пострадало от влияния погоды и недосмотра за ним, а во время Второй мировой войны в башню врезался самолет, который летел к аэродрому ВВС США из-за тумана. Тогда пятеро американских военных погибли.

С 1961 году ее внесли в перечень охраняемых памятников, а в 1986-м Национальный трест Британии отреставрировал башню, статую Альфреда и мемориальную доску. А с 2014 году некоммерческая организация Viridor Credits провела восстановительные работы на этой башне.

Сейчас башня принимает гостей и посетителей, однако некоторая часть здания остается закрытой. Также вокруг здания сформировался шлейф загадочности и мистики, будто здесь видели странную фигуру поблизости.

