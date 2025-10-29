Символ влади і величі: як містика постійно переслідує найвідомішу будівлю Британії (фото)

Одну з найвеличніших споруд в історії Великої Британії часто називають безглуздою, а водночас — символом багаторічного домінування у світі. Наразі історичний об'єкт є одним з найвідвідуваніших в графстві Сомерсет, де часто помічають високу паранормальну активність.

Саме вежа короля Альфреда Великого вирізняється своєю незвичністю та заплутаною історією тривалістю понад 250 років, повідомляє Christian Today.

Історія вежі починається в 1762 році після завершення Франко-індіанської війни, коли британська корона здобула переконливу перемогу. Саме тоді банкір Генрі Гоар ІІ.задумав збудувати вежу, яка була поруч з Каменем Егберта — місцем, де Альфред Великий у травні 878 року зупинив вторгнення норманів і здобув перемогу у битві при Едінгтоні.

Вже 1764 року він написав доньці листа, де розповів про свої архітектурні плани та своє захоплення королем Альфредом. Він написав, що хоче "звести Вежу на пагорбі Кінгсеттл".

"Хочу збудувати її за зразком вежі Святого Марка у Венеції, заввишки сто футів до верхнього залу, куди вестиме сходи, і зробити чотири арки, щоб можна було милуватися краєвидом з усіх боків", — писав авто проєкту.

Саме тоді він запросив архітектора Генрі Фліткрофта, який розробив дизайн у 1765 році, а будівництво почалося в 1769-му. Стіни завтовшки майже метр, споруду викладено з понад мільйона червоних цеглин.

Через масштаб роботи будівництво затягнулося, і Гоар побоювався, що не доживе до його завершення. Однак вежу нарешті добудували у 1772 році, і вона була завершена.

Вежа короля Альфреда Фото: Wikipedia

Історія вежі до наших днів

Перша літературна згадка про вежу з’явилася у 1914 році — у вірші Томаса Гарді "Channel Firing". Він описував її як споруду, що стоїть "далеко від моря", хоча до узбережжя — лише 65 кілометрів.

До початку XX століття споруда сильно постраждала від впливу погоди та недогляду за нею, а під час Другої світової війни у вежу врізався літак, який летів до аеродрому ВПС США з у тумані. П’ятеро американських військових загинули.

З 1961 році її внесли до переліку охоронюваних пам’яток, а в1986-му Національний трест Британії відреставрував вежу, статую Альфреда та меморіальну дошку. А з 2014 році некомерційна організація Viridor Credits провела відновлювальні роботи на цій вежі.

Наразі вежа приймає гостей та відвідувачів, однак деяка частина будівлі залишається закритою. Також довкола будівлі сформувався шлейф загадковості та містики, ніби тут бачили дивну фігуру поблизу.

