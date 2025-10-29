Женщину критикуют за ее поступок в самолете: правда, которую она рассказала, шокировала всех

Одна британка рассказала, что ее раскритиковали коллеги на работе и пассажиры за решение не меняться местами в самолете с семьей. Она привела ряд аргументов в свою пользу, которые поддержали пользователи сети.

Британка говорит, что имела полное право остаться на своем месте, ведь заплатила дополнительные средства из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

По словам героини истории, она за несколько месяцев до поездки приобрела авиабилет и доплатила $58 (около 2500 грн) за место у прохода в тихой зоне, ближе к передней части самолета.

"Я невысокая, но моя спина не выдерживает, когда меня зажимают в среднем ряду. Поэтому я всегда откладываю деньги, чтобы взять хорошее место", — пояснила британка.

Полет должен был длиться семь часов, после чего женщине приходилось буквально через парк встречаться с клиентами по работе. после посадки Поэтому она рассчитывала хоть немного отдохнуть во время путешествия, но именно тогда вошли супруги с двумя детьми.

Они сразу попросили женщину поменяться местом, чтобы сидеть рядом. Женщина вежливо отказалась, но ее продолжали уговаривать, пока в ситуацию вмешался член экипажа, который подчеркнул, что пассажиры не обязаны меняться местами, и попросил семью занять те, что указаны в их билетах.

Семья начала требовать у женщины сменить место Фото: Freepik

В результате отец сел через проход с одним ребенком, а мать — непосредственно за женщиной, со вторым. Но неприятности только начинались — когда британка пыталась заснуть, ребенок за ней начал "играть машинками" на ее подлокотнике и даже "тыкать" ее в спину. Мать тем временем снимала все это на телефон.

"Я попросила прекратить снимать меня без моего разрешения, но она отказалась. Тогда отец еще и сказал: Удивительно, как люди могут быть такими грубыми к детям", — вспомнила женщина.

Почувствовав, что нервы сдают, она нажала кнопку вызова экипажа. Стюардесса подтвердила, что пассажирка права, и попросила мать прекратить съемку. Та неохотно согласилась.

Однако первый час полета ребенок продолжал постоянно, хоть и "не сильно", бить ногой спинку ее сиденья. Когда женщина вежливо попросила прекратить, мать ответила, что "он всего лишь ребенок" — и снова предложила поменяться местами. После очередного отказа буркнула себе под нос, что "одинокие женщины не понимают, как это — жить с семьей."

На этом история не закончилась. По возвращении на работу другая коллега, которая летела тем же рейсом, рассказала всем в офисе, что женщина "не захотела помочь семье". Она отметила, что могла бы согласиться на обмен на равноценное место, но не на "среднее возле туалета", которое нанесло бы вред ее спине.

"Я не собираюсь жертвовать сном и здоровьем, потому что кто-то не спланировал заранее", — резюмировала женщина.

Реакция сети

Большинство пользователей стали на сторону героини истории. Они считают, что именно семья и коллеги поступили неправильно, а больше всего

"Если хочешь сидеть рядом с детьми — покупай билеты рядом. Это не проблема других пассажиров";

"Она не обязана компенсировать чужую безответственность собственным комфортом";

"Я бы тоже не уступил место. Потому что это уже просто верх цинизма";

"Типичная семья: клянчат и требуют, прикрываясь ребенком. Типичные "родители", от которых противно становится".

