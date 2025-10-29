Жінку критикують за її вчинок у літаку: правда, яку вона розповіла, шокувала всіх

Одна британка розповіла, що її розкритикували колеги на роботі та пасажири за рішення не мінятися місцями в літаку з сім'єю. Вона навела низку аргументів на свою користь, що підтримали користувачі мережі.

Британка каже, що мала повне право залишитися на своєму місці, адже заплатила додаткові кошти через проблеми зі здоров'ям. Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

За словами героїні історії, вона за кілька місяців до поїздки придбала авіаквиток і доплатила $58 (близько 2500 грн) за місце біля проходу в тихій зоні, ближче до передньої частини літака.

"Я невисока, але моя спина не витримує, коли мене затискають у середньому ряду. Тому я завжди відкладаю гроші, щоб узяти гарне місце", — пояснила британка.

Політ мав тривати сім годин, після чого жінці доводилося буквально через парку зустрічатися з клієнтами по роботі. після посадки Тож вона розраховувала хоч трохи відпочити під час подорожі, але саме тоді ввійшло подружжя з двома дітьми.

Вони відразу попросили жінку помінятися місцем, щоб сидіти поруч. Жінка ввічливо відмовилася, але її продовжували вмовляти, допоки в ситуацію втрутився член екіпажу, який наголосив, що пасажири не зобов’язані мінятися місцями, і попросив сім’ю зайняти ті, що вказані в їхніх квитках.

Родина почала вимагати у жінки змінити місце Фото: Freepik

У результаті батько сів через прохід з однією дитиною, а мати — безпосередньо за жінкою, з другою. Але неприємності тільки починалися — коли британка намагалася заснути, дитина за нею почала "гратися машинками" на її підлокітнику й навіть "тикати" її в спину. Мати тим часом знімала все це на телефон.

"Я попросила припинити знімати мене без мого дозволу, але вона відмовилася. Тоді батько ще й сказав: Дивно, як люди можуть бути такими грубими до дітей", — згадала жінка.

Відчувши, що нерви здають, вона натиснула кнопку виклику екіпажу. Стюардеса підтвердила, що пасажирка має рацію, й попросила матір припинити зйомку. Та неохоче погодилася.

Однак першу годину польоту дитина продовжувала постійно, хоч і "не сильно", бити ногою спинку її сидіння. Коли жінка ввічливо попросила припинити, мати відповіла, що "він лише дитина" — і знову запропонувала помінятися місцями. Після чергової відмови буркнула собі під ніс, що "самотні жінки не розуміють, як це — жити з родиною."

На цьому історія не закінчилася. Після повернення до роботи інша колега, яка летіла тим самим рейсом, розповіла всім в офісі, що жінка "не захотіла допомогти сім’ї". Вона зазначила, що могла б погодитися на обмін на рівноцінне місце, але не на "середнє біля туалету", яке завдало б шкоди її спині.

"Я не збираюся жертвувати сном і здоров’ям, бо хтось не спланував заздалегідь", — резюмувала жінка.

Реакція мережі

Більшість користувачів стали на бік героїні історії. Вони вважають, що саме родина й колеги вчинили неправильно, а найбільше

"Якщо хочеш сидіти поруч із дітьми — купуй квитки поруч. Це не проблема інших пасажирів";

"Вона не зобов’язана компенсувати чужу безвідповідальність власним комфортом";

"Я би теж не поступився місцем. Бо це вже просто верх цинізму";

"Типова родина: клянчать та вимагають, прикриваючись дитиною. Типові "батьки", від яких гидко стає".

