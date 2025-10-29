Женщина боялась лететь: собака успокоила ее во время полета (видео)

Женщина в США, которая испытывала сильную тревогу перед полетом, получила неожиданную поддержку — собака-помощник другой пассажирки подошла и помогла ей успокоиться. Видео момента стало вирусным в TikTok, собрав более миллиона просмотров.

Пользовательница TikTok Софи (@sophie444.jpg) опубликовала видео, где видно, как собака выглядывает между креслами самолета, будто пытаясь поддержать ее. По словам девушки, она именно тогда переживала "самую сильную тревогу перед полетом".

На кадрах животное смотрит на Софи, словно чувствуя ее состояние. Пользователи соцсетей отметили, что собака действовала интуитивно, проявляя заботу и эмпатию. Видео набрало более 293 тысяч лайков и более 1800 комментариев.

Один из пользователей написал: "Он почувствовал эмоциональную турбулентность и сказал: не под моим присмотром".

По данным Newsweek, собаки-помощники проходят специальную подготовку для помощи людям с различными видами инвалидности — физической, сенсорной или психической. Они могут предупреждать о приступах, успокаивать во время панических атак и даже помогать в случаях тревоги или депрессии.

Согласно американскому законодательству, такие животные имеют право сопровождать своих владельцев в общественных местах, в частности в самолетах. Если собака небольшого размера, она может сидеть на коленях владельца, или под сиденьем впереди.

Исследование, проведенное в 2021 году Варшавским медицинским университетом, подтвердило, что присутствие собаки помогает снижать уровень тревожности среди людей с депрессией и тревожными расстройствами.

Софи поблагодарила животное за "поддержку и спокойствие в самый тяжелый момент полета". В комментариях пользователи отметили, что эта ситуация "превратила эконом-класс в первый класс", а некоторые назвали собаку "настоящим ангелом на борту".

Напомним, что по данным ученых, взаимодействие с животными уменьшает уровень стресса, способствует стабилизации эмоционального состояния и может использоваться как вспомогательная терапия при психических расстройствах.

