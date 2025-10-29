Жінка боялася летіти: собака заспокоїв її під час польоту (відео)

Жінка у США, яка відчувала сильну тривогу перед польотом, отримала неочікувану підтримку — собака-помічник іншої пасажирки підійшов і допоміг їй заспокоїтися. Відео моменту стало вірусним у TikTok, зібравши понад мільйон переглядів.

Користувачка TikTok Софі (@sophie444.jpg) опублікувала відео, де видно, як собака визирає між кріслами літака, ніби намагаючись підтримати її. За словами дівчини, вона саме тоді переживала "найсильнішу тривогу перед польотом".

На кадрах тварина дивиться на Софі, немов відчуваючи її стан. Користувачі соцмереж зазначили, що собака діяв інтуїтивно, проявляючи турботу та емпатію. Відео набрало понад 293 тисячі вподобань і понад 1800 коментарів.

Тварина дивиться на Софі, немов відчуваючи її стан

Один з користувачів написав: "Він відчув емоційну турбулентність і сказав: не під моїм наглядом".

За даними Newsweek, собаки-помічники проходять спеціальну підготовку для допомоги людям з різними видами інвалідності — фізичною, сенсорною чи психічною. Вони можуть попереджати про напади, заспокоювати під час панічних атак і навіть допомагати у випадках тривоги чи депресії.

Згідно з американським законодавством, такі тварини мають право супроводжувати своїх власників у громадських місцях, зокрема в літаках. Якщо собака невеликого розміру, він може сидіти на колінах власника, або під сидінням попереду.

Дослідження, проведене у 2021 році Варшавським медичним університетом, підтвердило, що присутність собаки допомагає знижувати рівень тривожності серед людей із депресією та тривожними розладами.

Софі подякувала тварині за "підтримку та спокій у найважчий момент польоту". У коментарях користувачі зазначили, що ця ситуація "перетворила економ-клас на перший клас", а деякі назвали собаку "справжнім ангелом на борту".

Нагадаємо, що за даними науковців, взаємодія з тваринами зменшує рівень стресу, сприяє стабілізації емоційного стану та може використовуватися як допоміжна терапія при психічних розладах.

