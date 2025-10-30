Пара переехала жить в "город-призрак": как выглядит жизнь в пустом мегаполисе (видео)

Когда объявили о строительстве Forest City в Малайзии, ожидания были грандиозными. Инвесторы готовы были вложить 80 млрд фунтов стерлингов, а застройщики мечтали, что через десять лет в городе поселятся более 900 000 человек.

Однако спустя почти десятилетие реальность оказалась далека от утопии. Сегодня Forest City больше напоминает город-призрак или декорации к фильму о зомби-апокалипсисе. Об этом пишет Lad Bible.

Из запланированной инфраструктуры было построено лишь около 15 %, и даже те здания, которые готовы, остаются в основном пустыми. Местные жители не могут позволить себе аренду, а китайские покупатели, ключевая аудитория проекта, столкнулись с ограничениями.

Власти Китая в последние годы ужесточили контроль за зарубежными инвестициями в недвижимость, а бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад даже заблокировал выдачу виз для китайских инвесторов, опасаясь, что Forest City превратится в "город для иностранцев".

Ситуацию усугубила пандемия COVID-19: закрытые границы лишили проект потока потенциальных покупателей и арендаторов.

Несмотря на пустые улицы и тишину, состояние построенных объектов остается отличным. В городе есть плавательные бассейны, теннисные корты и тренажерные залы, но почти нет магазинов и ресторанов.

Сюда приезжают блогеры и туристы, чтобы собственными глазами увидеть "призрачный мегаполис". Многие отмечают сюрреалистичную атмосферу: роскошные фасады и пустые дворы, где эхо шагов слышно сильнее, чем шум машин.

Местная жительница Вафа Айна Вахид Фото: Lad Bible

Тем не менее, рынок недвижимости в Forest City постепенно оживает.

Местная жительница Вафа Айна Вахид, подписавшая договор аренды с мужем, рассказала, что смогла снять двухкомнатную квартиру с двумя ванными всего за 450 долларов (почти 19 тысяч гривен) в месяц.

"Это гораздо доступнее, чем в других местах. Наконец-то мне не нужно жить отдельно от мужа — теперь он сможет приезжать каждый день", — поделилась Вафа.

Для пары переезд стал шансом на совместную жизнь и комфорт, который в других городах стоит в четыре раза дороже.

Издание отмечает, что Country Garden сегодня переживает финансовый кризис. По данным СМИ, задолженность компании превышает 200 млрд долларов. Это ставит под сомнение реализацию изначальных планов 2016 года.

