Пара переїхала жити в "місто-привид": як виглядає життя в порожньому мегаполісі (відео)

Коли оголосили про будівництво Forest City в Малайзії, очікування були грандіозними. Інвестори готові були вкласти 80 млрд фунтів стерлінгів, а забудовники мріяли, що через десять років у місті оселяться понад 900 000 осіб.

Однак через майже десятиліття реальність виявилася далекою від утопії. Сьогодні Forest City більше нагадує місто-привид або декорації до фільму про зомбі-апокаліпсис. Про це пише Lad Bible.

Із запланованої інфраструктури було побудовано лише близько 15 %, і навіть ті будівлі, які готові, залишаються здебільшого порожніми. Місцеві жителі не можуть дозволити собі оренду, а китайські покупці, ключова аудиторія проєкту, зіткнулися з обмеженнями.

Влада Китаю останніми роками посилила контроль за закордонними інвестиціями в нерухомість, а колишній прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад навіть заблокував видачу віз для китайських інвесторів, побоюючись, що Forest City перетвориться на "місто для іноземців".

Ситуацію погіршила пандемія COVID-19: закриті кордони позбавили проєкт потоку потенційних покупців і орендарів.

Попри порожні вулиці й тишу, стан побудованих об'єктів залишається відмінним. У місті є плавальні басейни, тенісні корти та тренажерні зали, але майже немає магазинів і ресторанів.

Сюди приїжджають блогери і туристи, щоб на власні очі побачити "примарний мегаполіс". Багато хто відзначає сюрреалістичну атмосферу: розкішні фасади й порожні двори, де відлуння кроків чути сильніше, ніж шум машин.

Місцева мешканка Вафа Айна Вахід Фото: Lad Bible

Проте ринок нерухомості в Forest City поступово оживає.

Місцева мешканка Вафа Айна Вахід, яка підписала договір оренди з чоловіком, розповіла, що змогла винайняти двокімнатну квартиру з двома ванними всього за 450 доларів (майже 19 тисяч гривень) на місяць.

"Це набагато доступніше, ніж в інших місцях. Нарешті мені не потрібно жити окремо від чоловіка — тепер він зможе приїжджати щодня", — поділилася Вафа.

Для пари переїзд став шансом на спільне життя і комфорт, який в інших містах коштує вчетверо дорожче.

Видання зазначає, що Country Garden сьогодні переживає фінансову кризу. За даними ЗМІ, заборгованість компанії перевищує 200 млрд доларів. Це ставить під сумнів реалізацію початкових планів 2016 року.

