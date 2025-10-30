Отец пошел укладывать дочь спать, но все пошло не по плану: появились кадры с видеоняни

Эмроуз Коллинз из Орегона (США) обнаружила, что ее муж заснул во время укладывания дочери, а малышка спокойно смотрела мультфильм на телефоне. Видео стало вирусным в соцсетях, набрав миллионы просмотров.

По словам мамы, дочь уговорила отца посмотреть мультфильм. Американка решила поделиться забавным моментом в TikTok.

Когда жительница Орегона (США) поняла, что прошел уже час с тех пор, как ее муж Патрик пошел укладывать спать их почти двухлетнюю дочь Камбри, она решила проверить, как у них дела. Но то, что женщина увидела на видеоняне, заставило ее смеяться до слез.

На экране отец мирно дремал рядом с дочерью, а малышка тем временем бодрствовала и спокойно смотрела мультфильм на его телефоне.

"Я подумала, что они оба уснули, но услышала ее голос. Когда взглянула на монитор и увидела телефон в ее руках, просто рассмеялась", — рассказала Коллинз.

По словам американки, "маленькая хитрюга" уговорила отца посмотреть "Птиц", но под этим названием скрывался анимационный фильм Рио. Пока Патрик засыпал, девочка продолжала смотреть мультфильм, пользуясь моментом.

Мама, которая также воспитывает четырехмесячного сына, призналась, что такие сцены не редкость для родителей маленьких детей.

"Мой муж часто засыпает, укладывая ее спать. Но то, что она успела взять телефон, было неожиданностью", — говорит она.

Видео мгновенно стало вирусным, набрав более 2,4 миллиона просмотров. Комментаторы шутили: "Кажется, это дочь усыпляет папу" и "Нужно купить двухъярусную кровать, чтобы они спали вместе".

Женщина уточнила, что телефон был защищен детским режимом, так что малышка не могла выйти из приложения. После съемки Камбри попыталась разбудить отца, и вскоре вся семья вместе посмеялась над ситуацией.

