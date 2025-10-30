Батько пішов укладати доньку спати, але все пішло не за планом: з'явилися кадри з відеоняні

Емроуз Коллінз з Орегона (США) виявила, що її чоловік заснув під час укладання доньки, а малятко спокійно дивилося мультфільм на телефоні. Відео стало вірусним у соцмережах, набравши мільйони переглядів.

За словами мами, донька вмовила батька подивитися мультфільм. Американка вирішила поділитися кумедним моментом у TikTok.

Коли мешканка Орегона (США) зрозуміла, що минула вже година відтоді, як її чоловік Патрік пішов укладати спати їхню майже дворічну доньку Камбрі, вона вирішила перевірити, як у них справи. Але те, що жінка побачила на відеоняні, змусило її сміятися до сліз.

На екрані батько мирно дрімав поруч із донькою, а малятко тим часом не спало і спокійно дивилося мультфільм на його телефоні.

"Я подумала, що вони обидва заснули, але почула її голос. Коли глянула на монітор і побачила телефон у її руках, просто розсміялася", — розповіла Коллінз.

За словами американки, "маленька хитрюга" вмовила батька подивитися "Птахів", але під цією назвою ховався анімаційний фільм Ріо. Поки Патрік засинав, дівчинка продовжувала дивитися мультфільм, користуючись моментом.

Мама, яка також виховує чотиримісячного сина, зізналася, що такі сцени не рідкість для батьків маленьких дітей.

"Мій чоловік часто засинає, укладаючи її спати. Але те, що вона встигла взяти телефон, було несподіванкою", — каже вона.

Відео миттєво стало вірусним, набравши понад 2,4 мільйона переглядів. Коментатори жартували: "Здається, це дочка присипляє тата" і "Потрібно купити двоярусне ліжко, щоб вони спали разом".

Жінка уточнила, що телефон був захищений дитячим режимом, тож малятко не могло вийти з програми. Після зйомки Камбрі спробувала розбудити батька, і незабаром вся сім'я разом посміялася над ситуацією.

