Дом, где время остановилось: на что наткнулся мужчина в заброшенном особняке (фото)

Иногда самые неожиданные открытия рождаются из простого любопытства. Именно так произошло с парнем по имени Джейми, который решил исследовать старый заброшенный особняк где-то в глубинке Ирландии.

Он поделился серией фотографий, и вскоре его пост на популярном форуме Reddit превратился в вирусную сенсацию. Сотни людей не могли оторвать взгляд от его красивых кадров.

Пользователи форума отметили величественность дома: широкие лестницы, старинные обои, массивная мебель. Но многие ощутили грусть, смотря на фото. Комнаты будто застыли во времени. Стулья перевернуты, кровати не заправлены, по углам тянулась плесень, а на одной из кроватей лежал огромный плюшевый медведь, накрытый простыней. На кухне стояли чашки, аккуратно расставленные на столе, словно хозяева вышли ненадолго и должны вот-вот вернуться.

Пользователи Reddit признались, что фотографии вызвали у них противоречивые чувства — от восторга до тоски. Один человек написал: "Боже мой, я будто чувствую запах этого дома. Никогда не было так холодно, как в старом доме, где стены пропитаны влагой и воспоминаниями". Другой добавил: "Эта лестница невероятна. Таких уже не делают. Жалко, что дом в таком состоянии".

Лестница в заброшенном особняке Фото: Reddit На столе аккуратно лежили стопки пожелтевших журналов Фото: Reddit

Многие комментаторы отметили, что в доме чувствуется "присутствие прошлого", как будто он хранит память о семье, которая когда-то жила здесь, смеялась, готовила чай, заправляла кровати детям. Один из пользователей заметил: "Цвета комнаты говорят о том, что это место когда-то было полным света и радости".

Некоторые признались, что снимки "разбили им сердце": видеть, как роскошный особняк превращается в руины, оказалось по-настоящему больно. Другие писали, что дом выглядит "проклятым" и "жутко атмосферным".

Исследователи заброшенных зданий нередко делятся похожими находками, но эксперты предупреждают: посещение таких мест может быть опасным. Заброшенные строения часто находятся в аварийном состоянии, а кроме того, на их территории могут действовать законы о частной собственности.

