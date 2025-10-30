Будинок, де час зупинився: на що натрапив чоловік у покинутому особняку (фото)

Іноді найнесподіваніші відкриття народжуються з простої цікавості. Саме так сталося з хлопцем на ім'я Джеймі, який вирішив дослідити старий занедбаний особняк десь у глибинці Ірландії.

Він поділився серією фотографій, і незабаром його пост на популярному форумі Reddit перетворився на вірусну сенсацію. Сотні людей не могли відірвати погляд від його красивих кадрів.

Користувачі форуму відзначили величність будинку: широкі сходи, старовинні шпалери, масивні меблі. Але багато хто відчув смуток, дивлячись на фото. Кімнати ніби застигли в часі. Стільці перевернуті, ліжка не заправлені, по кутах тягнулася цвіль, а на одному з ліжок лежав величезний плюшевий ведмідь, накритий простирадлом. На кухні стояли чашки, акуратно розставлені на столі, немов господарі вийшли ненадовго і мають ось-ось повернутися.

Користувачі Reddit зізналися, що фотографії викликали в них суперечливі почуття — від захоплення до туги. Одна людина написала: "Боже мій, я ніби відчуваю запах цього будинку. Ніколи не було так холодно, як у старому будинку, де стіни просякнуті вологою і спогадами". Інший додав: "Ці сходи неймовірні. Таких уже не роблять. Шкода, що будинок у такому стані".

Сходи в покинутому особняку Фото: Reddit На столі акуратно лежали стопки пожовклих журналів Фото: Reddit

Багато коментаторів зазначили, що в будинку відчувається "присутність минулого", ніби він зберігає пам'ять про сім'ю, яка колись жила тут, сміялася, готувала чай, заправляла ліжка дітям. Один із користувачів зауважив: "Кольори кімнати говорять про те, що це місце колись було сповнене світла і радості".

Деякі зізналися, що знімки "розбили їм серце": бачити, як розкішний особняк перетворюється на руїни, виявилося по-справжньому боляче. Інші писали, що будинок має вигляд "проклятого" і "моторошно атмосферного".

Дослідники покинутих будівель нерідко діляться схожими знахідками, але експерти попереджають: відвідування таких місць може бути небезпечним. Занедбані будівлі часто перебувають в аварійному стані, а крім того, на їхній території можуть діяти закони про приватну власність.

